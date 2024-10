PC Manager per Windows 11 ora mostra il traffico dati

Si segnala l’aggiornamento alla versione 3.14 per PC Manager, l’utility di Microsoft dedicata a Windows 11 che, al lancio risalente ormai più di due anni fa, abbiamo definito come un’alternativa a CCleaner sviluppata internamente dal gruppo di Redmond. L’update porta con sé alcune funzionalità inedite alle quali vale la pena dedicare un articolo, vediamo quali sono.

Novità per PC Manager su Windows 11

La prima riguarda la possibilità di controllare il traffico dati generato dalla connessione Internet, in tempo reale, attraverso la barra degli strumenti che fluttua sul desktop (è possibile mostrarla o nasconderla, a piacimento), in modo analogo a quanto avviene nella scheda dedicata di Gestione attività (Task Manager in inglese). Alleghiamo di seguito lo screenshot che abbiamo appena catturato e che mostra la velocità in download e in upload.

Un altro cambiamento è quello che interessa il supporto ai widget dell’OS, così da poter incrementare le prestazioni del PC direttamente da lì, con un solo click. Dopotutto, è proprio questo il compito principale dell’utility, quello che mira all’ottimizzazione istantanea del sistema senza dover mettere mano al registro o altro.

Si segnalano poi miglioramenti relativi alle operazioni di pulizia, attraverso la funzionalità chiamata Deep cleanup. È quella che analizza a fondo il computer alla ricerca dei file che occupano spazio inutilmente, aiutando così a liberarsene per recuperare spazio prezioso.

Come scaricare e installare PC Manager

Sviluppato dalla divisione cinese di Microsoft, il software è distribuito in download attraverso lo store ufficiale, ma al momento non in tutti i paesi. L’Italia, ad esempio, non è presente tra quelli per i quali è già prevista la distribuzione. L’alternativa è quella che passa dall’installare caricato su MEGA dalla redazione del sito Windows Latest (abbiamo verificato l’affidabilità del file).

Per saperne di più e per una panoramica sulle funzionalità integrate rimandiamo all’approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi su queste pagine.