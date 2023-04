pCloud, 2TB per sempre: attiva la Promo Pasqua 2023, -78%

Si parte da uno sconto del 78% con la Promo Pasqua 2023 di pCloud Lifetime per diminuire pian piano dopo le prossime 24 ore. Perciò, se vuoi assicurarti un ottimo risparmio per sempre allora attiva subito l’offerta pCloud Family 2TB Lifetime a soli 500 euro.

Grazie a questa soluzione avrai uno spazio di archiviazione da condividere tra un massimo di 5 utenti contemporaneamente. Il vantaggio è che, rispetto ad altri servizi, in questo caso non si tratta di un abbonamento, ma di un singolo acquisto.

In pratica spenderai una tantum 500 euro assicurandoti per sempre 2TB di archiviazione cloud sicura e protetta. Stiamo parlando del cloud storage più sicuro d’Europa con il quale puoi archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e intuitiva.

Ovunque tu sia, con pCloud Lifetime, avrai uno spazio sicuro dove caricare i tuoi contenuti importanti. La comodità è che l’accesso sarà disponibile in simultanea su tutti i dispositivi di tua proprietà. Così ti basterà caricarli nel cloud per vederli sempre da smartphone, tablet e computer.

pCloud: basta abbonamenti, acquista il tuo cloud una volta per tutte

Da oggi puoi dire basta agli abbonamenti a causa dei quali ogni mese devi pagare per poter avere un spazio di archiviazione in cloud risicato. Grazie a pCloud Lifetime e alla nuova Promo Pasqua 2023 puoi avere 2TB per sempre al 78% di sconto. Ottieni subito questo vantaggio.

Ti ricordiamo che l’offerta rimarrà attiva fino al giorno 11 di aprile 2023, ma non con lo stesso prezzo. Infatti, il costo rimarrà tale fino alle prossime 24 ore. Poi inizierà ad aumentare con cadenza regolare di 3 euro all’ora per 75 ore. Quindi se sei interessato sbrigati perché questo sconto non resterà così alto a lungo.

pCloud non solo mantiene i tuoi file disponibili in cloud, ma li protegge. Grazie alla sua crittografia di primo livello cripterai tutti i tuoi contenuti sensibili su ogni dispositivo, rendendoli così inaccessibili ad altri e protetti da pericolose minacce online.

