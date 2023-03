PCloud, abbonamento a vita con lo sconto fino all’80%: approfitta ora

Esiste un servizio di cloud storage che offre un abbonamento a vita scontato dell’80%. Chi è arrivato a tanto? PCloud.

Si tratta di una delle più importanti piattaforme da usare per il cloud storage, ossia uno spazio in cloud che resterà a tua completa disposizione vita natural durante e senza pagare costi ricorrenti.

Alla stregua di quanto avviene con altri provider, PCloud mette a tua disposizione diverse soluzioni di abbonamento.

Dovrai soltanto pagare un canone mensile o annuale per accedere allo spazio di cloud storage.

Se scegli la soluzione a vita, potrai ottenere uno sconto dell’80% e 10 TB di spazio cloud. Si tratta del Piano Personalizzato 10 TB, che ti costa 1.190 euro invece che 6.000 euro.

Abbonamento a vita di PCloud: ecco gli altri due piani

Se vuoi pagare di meno o ti occorre minore spazio cloud, ci sono altri due piani con abbonamento a vita:

Premium 500 GB (65% di sconto), con 500 GB Spazio e 500 GB Traffico link condiviso. Costo 199 euro anziché 570 euro.

(65% di sconto), con 500 GB Spazio e 500 GB Traffico link condiviso. Costo anziché 570 euro. Premium Plus 2 TB (65% di sconto), con 2 TB Spazio e 2 TB Traffico link condiviso. Costo 399 euro anziché 1.140 euro.

Ovviamente, come per l’abbonamento precedente, il pagamento è in un’unica soluzione.

Con PCloud potrai condividere link e richieste file, invitare gli utenti nelle cartelle condivise, ottenere dettagliate statistiche per i tuoi link ed eseguire il branding dei tuoi link condivisi.

A livello di sicurezza, PCloud usa la protezione TLS/SSL, la crittografia 256-bit AES per tutti i file, la creazione di 5 copie di file su server differenti e l’opzione per un grado extra di crittografia.

Parlando, invece, di accesso e sincronizzazione, potrai disporre del caricamento automatico del rullino fotografico, dell’estensione HDD attraverso pCloud Drive, dell’accesso selettivo offline e della sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e sottoscrive l’abbonamento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.