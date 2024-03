pCloud, archivia i tuoi dati con lo storage più sicuro d'Europa

Pcloud ha deciso di scontare i suoi piani di archiviazione: sia i piani annuali che a vita possono essere acquistati ad un ottimo prezzo. L’boettivo di pCloud è quello di consentirti di archiviare, condividire e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e sicura, quando e dove vuoi. Per garantire la sicurezza dei tuoi file, pCloud ha deciso di utilizza certificati di sicurezza TLS/SSL. Non a caso, dunque, la sicurezza dei dati su pCloud è sua priorità e si impegna a fare il massimo per assicurarti i più elevati standard di sicurezza.

Se vuoi approfittare subito dello sconto accedi alla pagina web pCloud per scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze. Tra quelli disponibili a vita ci sono: un piano Premium da 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299 grazie ad uno sconto del 33%; un Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599 grazie ad uno sconto del 33% e per coloro che sono alla ricerca di una soluzione ottimizzata è disponibile il piano Ultra 10TB a 1190 euro anzichè 1890 grazie ad uno sconto del 37%.

Pcloud: un singolo abbonamento e tanti vantaggi

Perchè scegliere pCloud per archiviare i file? Le ragioni sono davvero tante me sicuramente non possiamo non sottovalutare la sua usabilità multi-dispositivo. Ciò significa che è possibile accedere a tutti i file su qualsiasi dispositivo, anche quando si è in viaggio. Inoltre, con le opzioni di condivisione di più file di pCloud puoi inviare e ricevere file di grandi dimensioni da e verso chiunque tu voglia.

Non perdere altro tempo: non rischiare di perdere lo sconto attualmente in corso sui piani a vita! Non dimenticare che tutti i dati degli utenti che scelgono pCloud sono archiviati in un centro dati altamente sicuro e certificato situato nell’Unione Europea.