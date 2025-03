pCloud: archivia i tuoi file in sicurezza con i piani a vita in super sconto

Se sei alla ricerca di una soluzione sicura e affidabile per archiviare i tuoi file, pCloud è la piattaforma ideale. Grazie alla sua crittografia avanzata e alle funzionalità di backup automatico, questo servizio di cloud storage consente di conservare i tuoi dati in modo protetto e sempre accessibile, senza il rischio di perdere informazioni importanti.

E ora puoi approfittare di un’offerta speciale per ottenere spazio di archiviazione a vita con uno sconto eccezionale.

Backup sicuro e accesso ovunque: tutti i vantaggi di pCloud

pCloud si distingue per la sua sicurezza di livello superiore: i file vengono crittografati con AES a 256 bit e trasmessi tramite protocolli TLS/SSL, proteggendo così i tuoi documenti da accessi non autorizzati. Inoltre, grazie all’opzione pCloud Encryption, disponibile come servizio aggiuntivo, puoi applicare una crittografia a conoscenza zero ai file più sensibili, garantendo che solo tu possa accedervi.

Con pCloud, i tuoi file sono sempre al sicuro grazie alla funzione di backup automatico che permette di sincronizzare i documenti da qualsiasi dispositivo, sia desktop che mobile. L’applicazione è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, consentendoti di accedere ai tuoi dati ovunque e in qualsiasi momento.

Uno dei vantaggi principali di pCloud è la possibilità di scegliere tra piani a vita, evitando così costi di abbonamento mensili. L’offerta attuale consente di ottenere fino a 10 TB di spazio cloud con uno sconto che arriva fino a 700 euro. Ecco i dettagli:

Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro;

a invece di 299 euro; Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599 euro;

a invece di 599 euro; Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro.

Questi piani ti garantiscono spazio illimitato per archiviare documenti, foto, video e molto altro, senza doverti più preoccupare di canoni mensili o rinnovi. Grazie all’attuale promozione di pCloud, puoi ottenere uno spazio cloud sicuro e permanente con un pagamento unico e senza costi nascosti. Non perdere questa occasione: visita il sito ufficiale di pCloud e scegli il piano che fa per te.