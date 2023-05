pCloud: basta abbonamenti, archiviazione a vita in super offerta

Scegli pCloud Festa della Repubblica Italiana, la nuova promozione che da oggi ti permette di ottenere fino all’85% di sconto sui piani a vita di questa soluzione in cloud all’avanguardia. Nessun abbonamento, ma pagamento unico una tantum per acquistare il tuo personale spazio di archiviazione sicuro e semplicissimo da utilizzare.

Un mondo di vantaggi e funzionalità speciali ti stanno aspettando. Non perdere questa occasione! Puoi condividere i tuoi file scegliendo tra tantissime opzioni grazie alla praticissima app multidispositivo o all’interfaccia web accessibile da qualsiasi browser ovunque tu sia. Con il fantastico media player integrato non devi scaricare file audio e video, ma potrai riprodurli direttamente in cloud dopo averli caricati sulla piattaforma.

Se hai già in uso un altro servizio cloud non ti preoccupare, i tuoi dati non saranno persi né dovrai trasferirli uno a uno sul nuovo servizio. Infatti, pCloud supporta il backup automatico da Dropbox, OneDrive, Google Drive, Google Photos e Facebook. Una comodità importante che ti risparmierà tantissimo tempo e fatica, con il rischio di perderti qualche contenuto per strada.

Inoltre, un altro aspetto fondamentale, tutti i tuoi file sono al sicuro perché questa piattaforma utilizza il protocollo TLS/SSL quando trasferisci le informazioni dal tuo dispositivo al server in cloud. Gestisci file e cartelle senza limiti, se non lo spazio di archiviazione stabilito al momento dell’acquisto, per avere sempre tutto a portata di mano. Accedi e sincronizzati su un numero illimitato di dispositivi al tuo cloud personale in totale sicurezza e semplicità.

Oltre 18.000.000 di persone in tutto il mondo si fidano di pCloud per i loro file e che è l’unico cloud storage che si preoccupa della privacy dei tuoi file e ti dà la possibilità di scegliere dove memorizzarli UE o USA.

pCloud Festa della Repubblica Italiana: ecco le 3 offerte da capogiro

Sono 3 le offerte da capogiro disponibili all’acquisto grazie alla promozione Festa della Repubblica Italiana di pCloud. Tutte non prevedono abbonamenti o rinnovi, ma il prezzo esposto ti consente di acquistare la tua licenza a vita. Un’ottima soluzione per avere spazio in cloud subito disponibile e senza dover spendere un sacco di soldi. Ecco cosa includono i relativi bundle super scontati:

Premium 500GB a soli 139 euro, anziché 570 euro: 500GB di spazio di archiviazione cloud, 500GB di traffico link condiviso, condivisione equa, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia del cestino;

Premium Plus 2TB a soli 139 euro, anziché 570 euro: 2TB di spazio di archiviazione cloud, 2TB di traffico link condiviso, condivisione equa, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia del cestino;

Custom Plan 10TB a soli 139 euro, anziché 570 euro: 10TB di spazio di archiviazione cloud, 2TB di traffico link condiviso, condivisione equa, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia del cestino.

