PCloud Business a 7,99€ all'anno

Utilizzare uno spazio di archiviazione cloud rappresenta per le aziende un punto indispensabile, che porta benefici sia a livello di organizzazione che di progressione orientata al futuro. Esistono diversi provider sul mercato che offrono servizi sicuri e di buona qualità. Fra questi il migliore è pCloud, società svizzera con 14 milioni di utenti all’attivo, impegnata fin dal 2013 nel settore del digitale. Obiettivo? Fare la differenza sia per i singoli utenti che per il mondo del business. Proprio a quest’ultimo è dedicato il piano “Business”, studiato ad hoc per l’organizzazione aziendale. Sottoscrivendo un abbonamento a 7,99 euro / mese (per utente) sarà possibile ottenere: 1 TB di spazio per ogni utente (3+ supportati), sistema di sicurezza pCloud Encryption, controllo accessi & team con permessi specifici, condivisione sicura di file e 180 giorni di file versioning.

pCloud Business: funzionalità e vantaggi

PCloud Business offre una serie di strumenti facili ed intuitivi, progettati per supportare e ottimizzare qualsiasi flusso di lavoro – soprattutto quello di gruppo. È possibile, infatti, organizzare i dipendenti in team, impostando permessi di accesso al gruppo oppure livelli di accesso individuali, così da suddividere il workflow in modo efficiente e senza intoppi. A questa funzionalità si aggiunge la possibilità di creare cartelle condivise e commentarle, per facilitare la collaborazione fra utenti evitando di utilizzare altre piattaforme chat che potrebbero non essere sicure. Ovviamente non manca il monitoraggio delle attività: tutto viene memorizzato in appositi registri dettagliati, dai quali è possibile accedere a qualsiasi versione precedente di ogni file.

I vantaggi di sfruttare una piattaforma cloud in ambiente aziendale sono diversi. Ad esempio, grazie all’ampio spazio di archiviazione messo a disposizione dall’abbonamento Business di pCloud (1 TB per ogni utente) è possibile sviluppare le proprie idee senza occupare spazio sull’HDD del computer. Così facendo, tutti i file di lavoro saranno sempre sincronizzati su ogni dispositivo collegato, al sicuro sia dalle minacce in rete (basti pensare ai ransomware), sia da malfunzionamenti dei dispositivi elettronici, con il rischio di perdere file preziosi.

La sicurezza, per pCloud, è un elemento fondamentale. Compreso nell’abbonamento possiamo trovare – infatti – pCloud Encryption, un ulteriore livello di sicurezza (oltre a quello già presente di default) che protegge tutti i dati grazie alla crittografie lato-client. Infine, un’altra funzionalità davvero interessante è la possibilità di condividere con i propri clienti le risorse digitali caricate su cloud, aggiungendo logo, copertina e un messaggio personalizzato al link di condivisione.

I primi 30 giorni sono gratis

Pcloud Business è la soluzione completa e all-in-one indispensabile per tutte quelle aziende che decidono di fare del cloud il proprio punto di organizzazione e ottimizzazione. A questo link è possibile sottoscrivere il piano, al vantaggioso prezzo di 7,99 euro / mese (per utente). I primi 30 giorni sono gratis: il pagamento avverrà esclusivamente se deciderai di continuare ad utilizzare il servizio dopo la fine del periodo di prova. Un’ottima opportunità per testare tutte le funzionalità.

