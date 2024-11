pCloud: con il Black Friday il bundle 3in1 con 5 TB di spazio al 62% di sconto

Il periodo del Black Friday è ufficialmente iniziato, e pCloud ha lanciato una promozione super che offre ai nuovi utenti uno sconto del 62% su un bundle esclusivo che include cloud storage a vita, crittografia avanzata per la protezione dei dati e un password manager. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.

Il Black Friday di pCloud

Grazie a questa offerta, si può ottenere un pacchetto di 5 TB di spazio cloud, con funzionalità di Backup e Sync per sincronizzare e fare il backup dei propri dispositivi, il sistema di crittografia lato client per garantire la massima sicurezza dei dati e pCloud Pass, il gestore di password sicuro per salvare e organizzare le proprie credenziali in totale tranquillità.

Il pacchetto è disponibile a un prezzo promozionale una tantum di 599€ invece di 1563€, senza costi aggiuntivi nel tempo. L’offerta può essere attivata anche tramite PayPal, con la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate senza interessi.

Cosa comprende il pacchetto Black Friday di pCloud? Questa promozione 3 in 1 di pCloud include:

5 TB di spazio cloud a vita , con funzioni per condividere facilmente i file, Backup e Sync da qualsiasi dispositivo, la possibilità di effettuare backup anche da altri servizi cloud, e un media player integrato per visualizzare i contenuti multimediali archiviati;

, con funzioni per condividere facilmente i file, Backup e Sync da qualsiasi dispositivo, la possibilità di effettuare backup anche da altri servizi cloud, e un media player integrato per visualizzare i contenuti multimediali archiviati; Un sistema di crittografia lato client che garantisce la protezione dei dati, mantenendo la massima privacy per i file archiviati;

che garantisce la protezione dei dati, mantenendo la massima privacy per i file archiviati; pCloud Pass, un password manager multi-piattaforma dotato di funzionalità di compilazione automatica e condivisione sicura delle password crittografate.

pCloud offre applicazioni compatibili con i principali sistemi operativi, consentendo accesso rapido e illimitato allo spazio cloud, sia su desktop (Windows, macOS e Linux) che su dispositivi mobili (Android e iOS). I file caricati sul cloud vengono sincronizzati automaticamente, assicurando sempre la massima sicurezza.

Per maggiori informazioni e per acquistare il bundle vai sul sito di pCloud.