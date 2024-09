pCloud: con la nuova promo il piano da 5TB è scontato del 60%

Un cloud a vita spalanca le porte alla possibilità di avere uno spazio di archiviazione tutto proprio per sempre. Con smartphone, tablet e computer sempre pieni di file, non c’è niente di meglio. Adesso c’è anche la nuova promo di pCloud, pensata appositamente per il ritorno a scuola.

La stagione scolastica, d’altronde, sta per iniziare e, come ogni anno, significa tempo di grandi cambiamenti e organizzazioni. Per facilitare il tutto, pCloud offre lo spazio cloud a vita da 5TB con lo sconto del 60%.

Nuova promo di pCloud: un affare imperdibile

Davanti a un’offerta che garantisce un risparmio notevole nel lungo periodo, è difficile rimanere indifferenti. Acquistare uno spazio cloud a vita non è solo un colpo di genio, ma soprattutto una mossa strategica che risolve i problemi di archiviazione. pCloud propone tre piani “a vita” molto vantaggiosi con sconti fino al 60%:

Family 2 TB : da 890 euro a 399 euro (sconto 55%);

: da 890 euro a (sconto 55%); Family 5 TB : da 1.469 euro a 589 euro (sconto 60%);

: da 1.469 euro a (sconto 60%); Family 10 TB: da 2.249 euro a 1.049 euro (sconto 53%).

Ognuno di questi piani “lifetime” è acquistabile anche in 3 comode rate tramite PayPal. Per i più indecisi, c’è la garanzia di rimborso di 14 giorni. Se lo spazio iniziale non dovesse bastare, potrai sempre incrementarlo acquistandone altro.

La nuova promo di pCloud è l’occasione da non perdere per chi cerca affidabilità e convenienza. La semplicità nel pagamento e l’assenza di costi continuativi fanno di questa offerta una vera raffinatezza. Affrettati a scoprire tutte le opportunità di pCloud sul suo sito ufficiale.