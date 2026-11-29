Dopo 1Password è il turno di pCloud Pass. La software house svizzera ha confermato un attacco informatico contro il password manager ad opera di ignoti cybercriminali, dopo le segnalazioni di alcuni utenti su Reddit. Al momento sembra che siano stati compromessi solo gli indirizzi email.

Le password e altri dati sono al sicuro

Circa tre giorni fa, diversi utenti hanno iniziato a ricevere notifiche via email che indicavano il collegamento di nuovo dispositivo (pd) all’account dall’indirizzo IP 45.131.244.7 in Lussemburgo. Quell’indirizzo appartiene all’infrastruttura cloud di pCloud.

Diversi clienti hanno ricevuto gli avvisi nonostante avessero attivato l’autenticazione a due fattori sui propri account. Quando hanno controllato i dispositivi collegati ai loro account non hanno però trovato nessun dispositivo sconosciuto. Altri utenti hanno invece segnalato la ricezione delle notifiche pur non avendo mai utilizzato pCloud Pass.

pCloud ha risposto su Reddit, confermando un attacco informatico contro il password manager:

Si è verificato un attacco informatico ai danni di pCloud Pass, prontamente circoscritto dal team di pCloud. Purtroppo, un numero limitato di indirizzi e-mail di utenti di pCloud Pass è rimasto esposto e sono stati effettuati tentativi di accesso. Il nostro sistema invia automaticamente una notifica a ciascuno di tali indirizzi.

La software house svizzera ha sottolineato che le password e altre informazioni non sono state compromesse, in quanto protette dalla crittografia client-side, quindi l’accesso è possibile solo con la master password. L’incidente di sicurezza non ha interessato il servizio di cloud storage.

Non ci sono ulteriori dettagli, tra cui la tecnica sfruttata per ottenere gli indirizzi email. pCloud scrive che le vulnerabilità dei servizi online vengono scoperte più rapidamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, spesso prima che gli sviluppatori le individuino e rilascino una patch. I cybercriminali potrebbero quindi aver usato tool AI per individuare e sfruttare una vulnerabilità di pCloud Pass. Gli utenti devono ora fare attenzione ad eventuali email di phishing con richieste di master password che sembrano provenire da pCloud.