pCloud è il cloud a vita con crittografia militare: ora è in sconto del 37%

La memoria dello smartphone, tra foto ad alta risoluzione, video e file salvati al volo, può essere messa a dura prova. Quando lo spazio interno non basta più, diventa indispensabile trovare una soluzione esterna affidabile dove archiviare tutto in sicurezza.
Tra le opzioni più interessanti sul mercato spicca pCloud, piattaforma di cloud storage che punta su sicurezza avanzata e piani “a vita” con capacità che arrivano fino a 10 TB.
Proprio in questi giorni pCloud ha lanciato una promozione di inizio anno dedicata ai suoi piani lifetime, con sconti che arrivano fino al 37% e un risparmio che può superare i 700 euro scegliendo il taglio di spazio più ampio.
Quali sono i vantaggi principali di pCloud?
Le offerte attuali prevedono:
- Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro, con pagamento unico;
- Premium Plus 2 TB a 399 euro anziché 599 euro, sempre senza rinnovi;
- Ultra 10 TB a 1.190 euro al posto di 1.890 euro, per chi ha esigenze di archiviazione elevate.
Uno degli aspetti che distingue pCloud è la sede dell’azienda in Svizzera, Paese noto per una normativa particolarmente rigorosa in materia di tutela della privacy. Questo rappresenta un valore aggiunto rispetto a molti servizi cloud internazionali con base fuori dall’Unione Europea.
Dal punto di vista tecnico, pCloud utilizza la crittografia AES-256, uno standard di sicurezza tra i più affidabili per proteggere file e documenti archiviati online. Foto, video e dati sensibili restano così al riparo da accessi non autorizzati.
La promozione sui piani a vita è disponibile solo per un periodo limitato. Inoltre, tutti i pacchetti includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni dalla data di acquisto, per provare il servizio senza rischi.
Per avere i piani lifetime scontati basta andare sul sito di pCloud.