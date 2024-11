pCloud, ecco il Black Friday: bundle 3in1 con 5 TB a vita al 62% di sconto

Il Black Friday è iniziato e pCloud ha lanciato un’offerta esclusiva che garantisce ai nuovi utenti uno sconto del 62% sul pacchetto completo 3 in 1. Grazie a questa offerta, è possibile usufruire innanzitutto di 5 TB di spazio cloud. Poi c’è il sistema di crittografia lato client di pCloud, che offre una protezione avanzata per garantire la massima sicurezza e privacy. Infine, il pacchetto comprende anche pCloud Pass, il password manager multipiattaforma che consente di salvare, compilare automaticamente e condividere le password in modo crittografato. Il tutto al prezzo di 599€ una tantum, senza spese aggiuntive o abbonamenti ricorrenti. È inoltre possibile pagare con PayPal, scegliendo di dilazionare il costo in 3 rate senza interessi.

Cosa offre il bundle 3in1 di pCloud per il Black Friday

Ricapitoliamo l’offerta di pCloud, che include:

5 TB di spazio cloud a vita, con opzioni per il backup e la sincronizzazione da qualsiasi dispositivo, la possibilità di importare dati da altri servizi cloud e un media player integrato per riprodurre contenuti multimediali;

Crittografia lato client per garantire la protezione e la privacy totale dei dati;

pCloud Pass, un gestore di password sicuro e compatibile con più piattaforme, dotato di funzione di compilazione automatica e condivisione protetta.

Le applicazioni di pCloud sono disponibili per tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android e iOS, offrendo un accesso semplice e senza limiti al proprio spazio cloud. I file salvati sono protetti e sincronizzati in tempo reale per garantirne l’aggiornamento costante.

Con un prezzo una tantum di 599 euro e la possibilità di pagare in 3 rate, questo pacchetto rappresenta un’occasione unica per ottenere una soluzione completa per archiviazione, sicurezza e gestione delle password. Approfitta dell’offerta prima che scada: vai sul sito di pCloud.