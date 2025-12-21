pCloud Family 3-in-1: la cassaforte digitale a vita per tutta la famiglia

Durante il periodo natalizio, pCloud propone una soluzione studiata appositamente per chi vuole mettere al sicuro file, password e dati sensibili di tutta la famiglia con un’unica formula definitiva. Il pacchetto 3-in-1 nasce come un ecosistema digitale completo, condivisibile fino a cinque persone e acquistabile con un solo pagamento una tantum.

Nessun rinnovo, nessun canone: grazie allo sconto del 60%, investi una sola volta e ottieni protezione permanente dei tuoi file, con particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza.

Tutto quello che include il pacchetto pCloud 3-in-1

Il bundle 3-in-1 di pCloud riunisce tre strumenti fondamentali in un’unica soluzione a vita. Al centro dell’offerta c’è uno spazio di archiviazione da 5 TB basato su infrastruttura cloud svizzera, progettato per garantire controllo totale sui contenuti e standard di sicurezza elevati. Tutti i trasferimenti di dati avvengono tramite protocolli TLS/SSL e sono supportati da sistemi avanzati di protezione dei file.

L’accesso ai contenuti è semplice e immediato da qualsiasi luogo e dispositivo (il servizio è compatibile con computer, smartphone, tablet e altre piattaforme). Inoltre, per chi utilizza altri servizi cloud, è possibile importare e proteggere i dati effettuando backup diretti da tool come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Photos.

La gestione dei contenuti multimediali è un altro punto di forza: il sistema integra un player audio e video con cui riprodurre musica e filmati in streaming, senza bisogno di scaricarli localmente. A questo si affianca una sezione Foto dedicata, con organizzazione cronologica automatica e strumenti di modifica rapida per ottimizzare le immagini direttamente online.

Sul fronte della sicurezza, il pacchetto include la crittografia pCloud, che permette di proteggere i file più sensibili con cifratura avanzata, mantenendo le chiavi di accesso esclusivamente nelle mani dell’utente. Completa la promo pCloud Pass Family, un gestore di password condivisibile fino a cinque membri, ciascuno con il proprio account Premium. Grazie ad esso si può salvare un numero illimitato di credenziali, accedere in modo sicuro a siti e app e gestire le password in maniera centralizzata e protetta.