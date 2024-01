pCloud: fino a 10TB di archiviazione online e paghi solo una volta

Da oggi puoi dire basta ai piani di abbonamento per il tuo spazio cloud capiente e sicuro. Infatti, esiste una soluzione economica e vantaggiosa che ti permette di avere la tua archiviazione online per tutta la vita spendendo una volta sola. Dai un’occhiata a tutte le soluzioni pCloud. Grazie ai suoi piani individuali a vita non hai più un costo mensile fisso, ma paghi una tantum ed eviti future sorprese come rimodulazioni o aumenti di prezzo.

Una volta scelta la dimensione del tuo cloud pagherai una volta sola e lo avrai disponibile per sempre. Nessuno verrà a chiederti più soldi o un altro pagamento. Un gran bel vantaggio vero? Tra l’altro, proprio oggi i piani a vita sono in promozione. In pratica, puoi ottenere fino al 37% di sconto attivandoli in questo momento. Ogni soluzione include:

collaborazione , per condividere link e richieste file, invitare gli utenti nelle cartelle condivise, ottenere statistiche dettagliate per ogni link ed eseguire il branding dei link condivisi;

, per condividere link e richieste file, invitare gli utenti nelle cartelle condivise, ottenere statistiche dettagliate per ogni link ed eseguire il branding dei link condivisi; sicurezza per una protezione totale TLS/SSL, crittografia 256 bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e opzione per un grado extra di crittografia;

per una protezione totale TLS/SSL, crittografia 256 bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e opzione per un grado extra di crittografia; accesso e sincronizzazione per caricare automaticamente foto e video della tua galleria, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi;

per caricare automaticamente foto e video della tua galleria, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi; media e usabilità con Video Player incorporato, streaming video, Audio Player incorporato con playlist e dimensione e velocità dei file illimitata;

con Video Player incorporato, streaming video, Audio Player incorporato con playlist e dimensione e velocità dei file illimitata; gestione file avanzata;

avanzata; backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto.

pCloud: tutti i piani a vita, costi e condizioni

Scegli pCloud per risparmiare azzerando qualsiasi abbonamento grazie ai suoi piani a vita. Ottieni lo spazio di archiviazione online sicuro e funzionale secondo le tue necessità. Scopri tutte le “taglie” e il prezzo scontato per ognuna, ma ricordati che paghi solo una volta per sempre:

Premium 500GB a soli 199 euro , invece di 299 euro con pagamento unico e licenza a vita: 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso;

, invece di 299 euro con pagamento unico e licenza a vita: 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso; Premium Plus 2TB a soli 299 euro , invece di 599 euro con pagamento unico e licenza a vita: 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso;

, invece di 599 euro con pagamento unico e licenza a vita: 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso; Ultra 10TB a soli 1190 euro, invece di 1890 euro con pagamento unico e licenza a vita: 10TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso.

Se vuoi aggiungere spazio ulteriore al tuo piano a vita puoi farlo pagando l’intero prezzo, scontato se al momento sono attive promozione, aggiungendo giga a quelli già disponibili. Ad esempio, se hai attivo Premium 500GB e effettui un upgrade a Premium Plus 2TB otterrai 2,5TB di spazio.

