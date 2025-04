pCloud: fino a 700€ di sconto sul tuo prossimo piano cloud a vita

Oggi puoi risparmiare fino a 700 euro sul tuo prossimo piano cloud a vita con le soluzioni pCloud. Non solo hai tanto spazio di archiviazione, tutto quello che ti serve, per sempre e con tantissime funzionalità incluse, ma hai anche la massima sicurezza per proteggere i tuoi dati contro qualsiasi minaccia online. Scegli uno dei piani a vita in forte sconto! Oggi fai l’affare del giorno.

Con pCloud Premium 500 GB a vita hai 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso a soli 199 euro, invece di 299 euro, una tantum.

a vita hai 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso a soli 199 euro, invece di 299 euro, una tantum. Con pCloud Premium Plus 2 TB a vita hai 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso a soli 399 euro, invece di 599 euro, una tantum.

a vita hai 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso a soli 399 euro, invece di 599 euro, una tantum. Con pCloud Ultra 10 TB a vita hai 10TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso a soli 1190 euro, invece di 1890 euro, una tantum.

Ogni piano cloud di pCloud si differenzia solo per lo spazio dati offerto e il traffico link condiviso. Infatti, tutte le funzionalità e la sicurezza incluse sono identiche. Scegli l’archiviazione online che da oltre un decennio più di 20 milioni di persone hanno scelto come fornitore di fiducia. Scopri tutti i vantaggi inclusi in questa scelta.

pCloud: tutto ciò che hai incluso con i suoi piani cloud a vita

Scegli uno dei piani a vita in forte sconto! Grazie a pCloud hai uno spazio cloud sicuro ed efficiente per tutti i tuoi contenuti, accessibile ovunque tu sia e da qualunque tuo dispositivo grazie all’app multi-device. Ma cosa è davvero incluso in ogni piano a vita?

Sicurezza . Ogni piano pCloud include una protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES di livello militare.

. Ogni piano pCloud include una protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES di livello militare. Gestione file . Non perderai mai un file grazie al caricamento disponibile per file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità di trasferimento.

. Non perderai mai un file grazie al caricamento disponibile per file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità di trasferimento. Condivisione . Potrai lavorare insieme con facilità grazie alla condivisione di file tramite link protetti da password e cartello condivise.

. Potrai lavorare insieme con facilità grazie alla condivisione di file tramite link protetti da password e cartello condivise. Usabilità . Guarda in streaming i media in qualsiasi momento grazie al lettore musicale e video integrato.

. Guarda in streaming i media in qualsiasi momento grazie al lettore musicale e video integrato. Backup di terze parti. Trasferisci e fai il backup dei tuoi dati senza sforzo da altri cloud.