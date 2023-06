PCloud, il cloud storage che cercavi ora scontato fino all’80%

Per coloro che utilizzano la tecnologia cloud storage per motivi di lavoro, la necessità di condividere file e facilitare la collaborazione con i colleghi è fondamentale.

A questo proposito, pCloud è l’opzione più efficiente disponibile. Questa piattaforma sicura offre una miriade di funzionalità, dalla concessione ad altri utenti dell’accesso alle cartelle, alla personalizzazione dei link e molto altro.

Questa è l’occasione ideale per sfruttare il ribasso del 65% e acquistare 500 GB di spazio di archiviazione che durerà per tutta la vita, il tutto al prezzo di 199 euro.

Ecco una panoramica completa di ciò che puoi guadagnare da questo affare eccezionale.

Fino all’80% di sconto sul cloud storage di pCloud

pCloud è un servizio cloud storage progettato per garantire l’archiviazione sicura dei dati e migliorare la collaborazione online.

La piattaforma di pCloud è progettata per migliorare la collaborazione e la comunicazione tra colleghi attraverso i suoi attributi distintivi.

È possibile condividere richieste di file o link oppure invitare utenti a cartelle condivise. Sono disponibili opzioni di personalizzazione per ciascun link, inclusa l’aggiunta di un titolo, una descrizione e un’immagine.

Inoltre, vengono fornite statistiche dettagliate per ogni collegamento per aiutarti a tenere traccia di tutto in modo efficiente.

La piattaforma utilizza le misure di sicurezza più robuste, inclusi i certificati TSL/SSL. Qualsiasi file caricato viene crittografato utilizzando la specifica AES a 256 bit e viene salvato in cinque copie su vari server.

Inoltre, pCloud fornisce la crittografia, un ulteriore livello di sicurezza che puoi applicare ai dati precedentemente crittografati sul tuo dispositivo. Puoi sperimentare questa funzione gratuitamente per due settimane.

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di pCloud è che fornisce un modo semplice per ripristinare le versioni precedenti dei tuoi file, fino a un mese fa.

Questo vale non solo per i singoli file ma anche per l’intero account. Ciò garantisce che non dovrai mai preoccuparti di perdere dati importanti a causa di modifiche accidentali o della necessità di ripristinare una versione precedente.

Inoltre, pCloud ti consente di caricare file da remoto tramite URL. Ogni documento archiviato ha un’anteprima online che puoi utilizzare per visualizzare quella dei file prima di aprirli.

Con pCloud, hai la possibilità di trasferire file da vari altri servizi, tra cui Dropbox, Onedrive, Google Drive, Google Foto e backup di Facebook.

Se acquisti pCloud cliccando sul link qui sotto, i tuoi file si sincronizzeranno automaticamente con tutti i tuoi dispositivi connessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.