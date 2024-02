pCloud: il miglior servizio di storage online a vita a soli 199 euro

Se hai dei file importanti da archiviare, sai bene quanto sia fondamentale avere miglior servizio di storage online. Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, una si distingue per qualità e convenienza: pCloud.

Questo servizio ti offre una protezione elevata per i tuoi file, con una cifratura avanzata e una connessione sicura. pCloud ti permette di archiviare i tuoi file in modo semplice e veloce, con la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo e di condividerli con chi vuoi tu.

Inoltre, puoi fare il backup dei tuoi file da altre piattaforme cloud, come Google Drive, Google Photos, Dropbox, Facebook e OneDrive, per avere tutto in un unico posto.

pCloud: il miglior servizio di storage online a costi eccezionali

pCloud, oltre a essere sicuro, è anche economico. Infatti, è in corso una promozione davvero imperdibile: puoi avere uno spazio di archiviazione a vita, senza dover pagare ogni anno, a un prezzo scontato. Puoi scegliere tra tre piani, in base alle tue esigenze:

il piano Premium, che ti offre 500 GB di spazio , a soli 199 euro invece di 570, con uno sconto del 65%;

, a soli invece di 570, con uno sconto del 65%; il piano Premium Plus, che ti offre 2 TB di spazio , a soli 399 euro invece di 1.140, con uno sconto del 65%.

, a soli invece di 1.140, con uno sconto del 65%. il piano Ultra, che ti offre 10 TB di spazio, a soli 1190 euro invece di 6.000, con uno sconto dell’80%.

Per attivare uno di questi piani, basta andare sul sito ufficiale di pCloud e seguire le istruzioni. Non ci sono vincoli di rinnovo e hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Ecco il miglior servizio di storage online a vita che cercavi! Non perdere però questa occasione e abbonati a pCloud, usato attualmente da oltre 19 milioni di persone. Visita ora il sito e scegli il piano che fa per te.