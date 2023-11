pCloud: l'archiviazione Cloud a vita senza abbonamento

pCloud ha lanciato un’offerta imperdibile che permette di usufruire del meglio dei suoi servizi per sempre a un prezzo molto allettante.

Basta approfittare del 33% di sconto e sfruttare uno dei due piani a una vita a prezzo unico: 500 GB a soli 199 euro oppure 2 TB a 399 euro. Dopo l’acquisto, il tuo spazio cloud sarà per sempre tuo.

pCloud: la soluzione ideale per la gestione dei tuoi file

Il piano pCloud Premium 500 GB ti offre spazio sufficiente per foto, documenti e video. È disponibile a un prezzo scontato di 199 euro anziché 299 euro.

Il piano pCloud Premium Plus 2 TB è ideale per chi ha bisogno di spazio extra e offre uno sconto del 33%. È disponibile a un prezzo di 399 euro invece di 599 euro. Con pCloud, otterrai uno spazio cloud sicuro a vita e accesso a funzionalità avanzate per la gestione dei dati.

Il servizio offre protezione dei dati tramite protezione TLS/SSL, crittografia AES a 256 bit e la presenza di copie dei file su server diversi. È possibile aggiungere ulteriore crittografia per una maggiore sicurezza.

Il servizio consente di caricare automaticamente le foto, estendere lo spazio di archiviazione tramite pCloud Drive, accedere offline in modo selettivo e sincronizzare i dati tra dispositivi diversi.

È presente un lettore multimediale integrato e non ci sono limiti di dimensione e velocità dei file. È possibile accedere alle versioni precedenti dei file, recuperare i dati e caricare file da altri servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Inoltre, viene offerta una garanzia di rimborso entro 10 giorni.

Ti viene offerta l’opportunità unica di acquistare lo spazio cloud a vita con un risparmio del 33% senza dover sostenere costi mensili o annuali.

Il sistema di pagamento è provvisto di crittografia a 256-bit SSL per garantirti la sicurezza delle tue informazioni personali. Affrettati, l’offerta ha una durata limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.