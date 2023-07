pCloud, lo spazio cloud che si adatta alle tue esigenze

Vuoi custodire i tuoi file con un piano in grado di tutelarmi a vita? Il piano pCloud Premium 500GB a vita è disponibile, grazie allo sconto del 65%, a soli 199 euro anziché 570.

Non a caso, pCloud mette a disposizione degli utenti diversi piani con interessanti offerte che ti permettono di risparmiare un grande somma di denaro.

Quanto è importante proteggere i nostri file e il nostro lavoro da attacchi criminali? Tutti noi abbiamo dei file che vogliamo mantenere realmente privati, senza dunque condividerli con altri. Che siano foto, video, file di lavoro, la scelta della condivisione deve essere inevitabilmente nostra: siamo noi che dobbiamo decidere se e con chi condividere parte della nostra “vita”.

L’obiettivo di pCloud è proprio quello di offrire agli utenti uno strumento in grado di rispondere a queste esigenze. pCloud rappresenta uno strumento indispensabile se vuoi tutelare la tua privacy. Dunque, se vuoi avere uno spazio per custodire i tuoi file personali pCloud è il servizio cloud più adatto a questa esigenza!

Motivo per cui, per rispondere alle diverse necessità degli utenti pCloud offre piani annuali o a vita. Attualmente ti viene anche data la possibilità di scegliere uno spazio maggiore: puoi usufruire di uno sconto del 65% sul costo totale e a soli 199 euro, ad esempio, puoi acquistare uno spazio da 500GB per semplificare e gestire al meglio le tue esigenze.

In alternativa, hai la possibilità di scegliere il piano Premium Plus 2 TB al costo di 399 euro oppure il nuovo custom plan 10 TB al prezzo di 1190 euro. La scelta naturalmente dovrà essere effettuata in base alle proprie esigenze, valutando lo spazio di cui si necessita. Ricorda che tutti i piani sono attualmente scontati!

