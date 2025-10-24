Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi

Uno degli strumenti più importanti quando si parla di sicurezza online è il password manager. Tra i vari servizi online che mettono a disposizione questo strumento c’è pCloud, che ha lanciato una promozione sul suo gestore di password in scadenza nella giornata di oggi.

Il prodotto si chiama pCloud Pass, e ancora per poche ore è in sconto del 50% al prezzo di 119€ invece di 239€ per un singolo account (Pass Premium) oppure 199€ invece di 399€ fino a 5 utenti (Pass Family). Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa offre.

pCloud Pass protegge e gestisce le tue password

In sostanza questo strumento, sicuro e semplice da usare, è in grado di archiviare le tue credenziali e dà la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo. Inoltre, pCloud Pass può essere sfruttato anche per generare password uniche e complesse, aumentando così la sicurezza dei propri account. Ed è compatibile con tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi odierni.

Ribadiamo l’offerta del momento:

Pass Premium a vita in offerta a 119 euro invece di 239 euro (50% di sconto);

Pass Family a vita in offerta a 199 euro invece di 399 euro (50% di sconto).

pCloud Pass mette a disposizione anche altre funzionalità aggiuntive, come ad esempio la condivisione sicura delle password, l’importazione/esportazione delle credenziali da browser e altri password manager, la compilazione automatica e il blocco biometrico.

Per maggiori informazioni e per procedere con l’acquisto basta andare sul sito di pCloud.