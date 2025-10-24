 Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi

Ancora per poche ore è possibile ottenere il password manager di pCloud al prezzo scontato del 50%. Ecco a che prezzo e cosa offre.
Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi
Informatica Cloud & Hosting
Ancora per poche ore è possibile ottenere il password manager di pCloud al prezzo scontato del 50%. Ecco a che prezzo e cosa offre.

Uno degli strumenti più importanti quando si parla di sicurezza online è il password manager. Tra i vari servizi online che mettono a disposizione questo strumento c’è pCloud, che ha lanciato una promozione sul suo gestore di password in scadenza nella giornata di oggi.

Il prodotto si chiama pCloud Pass, e ancora per poche ore è in sconto del 50% al prezzo di 119€ invece di 239€ per un singolo account (Pass Premium) oppure 199€ invece di 399€ fino a 5 utenti (Pass Family). Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa offre.

Vai all’offerta di pCloud

pCloud Pass protegge e gestisce le tue password

In sostanza questo strumento, sicuro e semplice da usare, è in grado di archiviare le tue credenziali e dà la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo. Inoltre, pCloud Pass può essere sfruttato anche per generare password uniche e complesse, aumentando così la sicurezza dei propri account. Ed è compatibile con tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi odierni.

Ribadiamo l’offerta del momento:

  • Pass Premium a vita in offerta a 119 euro invece di 239 euro (50% di sconto);
  • Pass Family a vita in offerta a 199 euro invece di 399 euro (50% di sconto).

pCloud Pass mette a disposizione anche altre funzionalità aggiuntive, come ad esempio la condivisione sicura delle password, l’importazione/esportazione delle credenziali da browser e altri password manager, la compilazione automatica e il blocco biometrico.

Per maggiori informazioni e per procedere con l’acquisto basta andare sul sito di pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis

Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis
Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming

Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming
Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween

Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween
Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis

Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis
Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming

Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming
Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween

Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween
Edoardo D'amato
Pubblicato il
24 ott 2025
Link copiato negli appunti