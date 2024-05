pCloud Pass Free, il password manager ultra-sicuro a costo zero

pCloud oggi offre diverse soluzioni per poter avere password sicure e protette. Tra i diversi strumenti, però, pCloud Pass si contraddistingue perché crea password complesse e sicure, è incredibilmente semplice da utilizzare e permette di creare password univoche per ognuno dei tuoi account. Con pCloud Pass dunque non dovrai più preoccuparti di dimenticarle!

Se hai sempre desiderato avere uno strumento per poter accedere in sicurezza da qualsiasi dispositivo, con pCloud Pass puoi finalmente dire addio a qualsiasi tipo di preoccupazione. Non a caso, infatti, non dovrai più preoccuparti di digitare password lunghe e complicate, o copiarle e incollarle da file e cartelle vulnerabili, email o chat.

Che aspetti? Scegli subito pCloud Pass se vuoi accedere a qualsiasi sito e compilare moduli in modo sicuro e rapido, con un solo click.

pCloud Pass e password sicure

Non dimenticare le tue password ti sembra una missione impossibile? Da oggi invece diventa tutto più semplice. Puoi subito iniziare a conservare un numero illimitato di password, dettagli delle carte e note, tutto in un unico posto. Con pCloud Pass dovrai ricordarti solo 1 password!

Come accennato, si tratta di un password manager incredibilmente semplice da utilizzare che permette di creare password univoche per ognuno dei tuoi account. Avrai dunque la possibilità di accedere a tutti i tuoi account con una sola password: disponibile per tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi.

Oltre al piano Free, per 1 dispositivo, sono disponibili Pass Premium e Pass Family: il primo acquistabile a soli 29 euro anziché 35,88 e il secondo a 49 euro anziché 59,88. Tra le funzionalità disponibili citiamo:

Cestino: per accedere agli elementi che hai cancellato in precedenza e ripristinare le password che hai cancellato per errore, oppure svuotare il cestino se non hai più bisogno di accedere a determinati file;

Documenti: per salvare ancora più password, carte di credito e debito o note e aggiungere i tuoi documenti importanti come ricevute e copie di password a pCloud Pass in modo da averli sempre a portata di mano.