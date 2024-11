pCloud: per il Black Friday i piani cloud costano meno di metà prezzo

Il Black Friday arriva anche su pCloud con una promozione imperdibile: sconti fino al 58% sui piani di cloud storage a vita, a partire da 199 euro per il piano da 1 TB. In aggiunta, è disponibile un pacchetto speciale in edizione limitata che combina i servizi di cloud storage, crittografia e password manager, offerto a 599 euro anziché 1.563 euro. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per chi cerca una soluzione di archiviazione sicura e duratura.

Perchè pCloud è uno dei migliori servizi di cloud storage

pCloud si distingue per essere un servizio intuitivo, affidabile e compatibile con le principali piattaforme. La sua sede in Svizzera garantisce una protezione dei dati conforme alle rigide normative federali svizzere, offrendo agli utenti una sicurezza superiore per i propri file. Oltre 20 milioni di persone nel mondo hanno già scelto questa piattaforma per proteggere i loro dati personali e professionali, apprezzandone non solo la qualità del servizio, ma anche i vantaggi offerti dai piani a vita che permettono di evitare costi ricorrenti.

Dal punto di vista della sicurezza, pCloud integra certificati TLS/SSL e una crittografia lato client che assicura che solo l’utente possa accedere ai propri file. Con questo sistema, le chiavi per decrittare i dati restano sotto il completo controllo dell’utente, senza possibilità di accesso da parte di terzi o dello stesso team di pCloud.

Con il Black Friday, pCloud offre i suoi piani di archiviazione a prezzi significativamente ridotti: il piano da 1 TB è proposto a 199 euro invece di 435 euro, il piano da 2 TB a 279 euro rispetto al prezzo standard di 599 euro, mentre il piano Ultra da 10 TB è disponibile a 799 euro invece di 1.890 euro. Questa offerta, che permette di risparmiare fino al 58%, è valida per un periodo limitato e rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera una soluzione di archiviazione sicura e performante senza dover sostenere spese mensili o annuali.

I dettagli completi della promozione sono disponibili sul sito ufficiale di pCloud, dove è possibile scoprire tutte le opzioni offerte e aderire alla promo prima della scadenza.