PCloud, piani a vita scontati dell’80% e 20 GB in regalo

Scegliere un servizio di cloud storage a vita è vantaggioso perché consente di disporre di spazio di archiviazione cloud senza costi aggiuntivi o abbonamenti.

pCloud offre piani di servizi cloud a prezzi competitivi, a partire da 199 euro, senza costi aggiuntivi ricorrenti.

I piani comprendono 500 GB, 2 TB e 10 TB, tutti pagabili in tre rate tramite PayPal. Il settore dei servizi cloud a vita è in crescita e pCloud è un’ottima opzione da prendere in considerazione.

Poi è stata appena lanciata l’interessante promozione “Porta un amico“, che offre 20 GB di spazio di archiviazione gratuito sia a te che a chi hai invitato.

I dettagli dei piani a vita di pCloud

PCloud offre tre piani a vita: 500 GB a 199 euro, 2 TB a 399 euro e 10 TB a 1.190 euro. Queste offerte prevedono solo un costo iniziale e nessun costo aggiuntivo ricorrente.

Inoltre, puoi scegliere di dilazionare il costo iniziale in tre rate senza interessi se paghi con PayPal.

Puoi scegliere subito il piano “base” da 500 GB e passare a un piano più ampio se le tue esigenze di archiviazione aumentano.

Se scegli il piano da 2 TB, dopo quattro anni pCloud e Google One costeranno la stessa cifra, circa 400 euro.

A partire dal quinto anno, pCloud ti farà risparmiare 100 euro all’anno, mentre Google One manterrà lo stesso costo ogni anno.

Clicca qui sotto e abbonatevi subito al piano a vita, approfittando della PROMO “Porta un amico” con 20 GB in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.