pCloud, piano Premium 500 GB a soli 199 euro

Quanto è importante al giorno d’oggi proteggere i nostri file? Ci troviamo davanti ad un quesito inevitabile importante in un periodo in cui i nostri dati sono continuamente sotto attacco e dunque in pericolo.

Tutti noi abbiamo infatti dei file che vogliamo mantenere privati, senza condividerli con altri. Che siano foto, video, file di lavoro, la scelta della condivisione deve essere esclusivamente nostra: siamo noi a dover decidere se condividete o meno dati nella nostra vita. Se oggi stai leggendo questo articolo perché sei alla ricerca di uno spazio per custodire i tuoi file personali, pCloud è il servizio cloud più adatto a rispondere a questa esigenza!

Non a caso, ognuno di noi ha necessità differenti e proprio per questo i piani messi a disposizione a pCloud sono differenti. Grazie ad uno sconto del 65% sul costo totale, puoi attualmente avere a soli 199 euro uno spazio da 500GB per semplificare e gestire al meglio le tue esigenze e mettere al sicuro i tuoi dati.

Non a caso, il piano Premium 500GB a vita grazie ad uno sconto del 65% può essere tuo a a soli 199 euro anziché 570. Offerte di questo genere sono del tutto rare dato che ad un prezzo davvero ridotto è possibile portare a casa uno strumento del tutto efficiente.

Con l’obiettivo di ottimizzare il servizio, pCloud offre anche un’applicazione multi-dispositivo che consente di accedere ai dati sensibili su ogni dispositivo.

Dunque, se sei alla ricerca di ulteriori servizi pCloud non mancano piani con maggiore spazio, come il pCloud per il tuo business, una piattaforma completa e sicura pensata appositamente per aiutarti ad archiviare, sincronizzare e collaborare sui file aziendali con i tuoi colleghi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.