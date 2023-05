pCloud: proteggi e condividi senza stress i tuoi file più preziosi

Proteggere i file più preziosi è una priorità per milioni di utenti in tutto il mondo.

Che si tratti delle foto di famiglia, di documenti di lavoro o quant’altro, si tratta di informazioni preziose, da conservare ad ogni costo.

Proprio per questo motivo, i vecchi supporti fisici sono ormai poco consigliabili. Che si parli di penne USB, hard disk esterni o quant’altro, i rischi sono molteplici: si spazia dal guasto tecnico allo smarrimento, fino alla spiacevole eventualità di un furto.

L’opzione cloud storage, in questo senso, può fornire molte più garanzie, sempre a patto di affidarsi a una piattaforma di comprovata affidabilità.

Con pCloud metti al sicuro per sempre i tuoi preziosi file

pCloud, per esempio, è un provider che si è ritagliato un ruolo predominante in questo contesto.

Si parla di una tecnologia specifica per la difesa dei dati conservati, ovvero pCloud Encryption. Attraverso tale soluzione, neanche gli amministratori della piattaforma possono accedere ai contenuti salvati dagli utenti al suo interno.

A ciò va poi aggiunto un sistema di protezione dei dati multi-livello. Risulta infatti possibile, per i file più preziosi, bloccare gli stessi singolarmente attraverso password o persino renderli invisibili, mantenendo allo stesso tempo ampio spazio di manovra per la condivisione.

Il tutto avviene offrendo sempre una facilità di utilizzo che rende pCloud alla portata anche di chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia.

E per quanto riguarda i prezzi?

pCloud offre delle condizioni molto vantaggiose, con alcuni piani una tantum: ciò significa che, una volta pagato lo spazio cloud, questo sarà tuo per sempre senza costi aggiuntivi. Come se non bastasse, questi sono attualmente soggetti a una promozione molto interessante.

Si parla di sconti che vanno dal 65 all’80% su tutte le sottoscrizioni “a vita”.

Un esempio in tal senso? Il Piano Personalizzato da 10 TB è disponibile scontato dell’80%: di fatto ciò significa che è possibile risparmiare ben 4.810 euro rispetto al costo originale.

