pCloud: risparmia fino a 700€ per ottenere 10 TB di spazio cloud

pCloud si distingue come una delle migliori soluzioni di cloud storage attualmente disponibili sul mercato. Grazie alla sua sicurezza avanzata, facilità d’uso e opzioni di archiviazione flessibili, è la scelta ideale per chi desidera proteggere i propri file digitali. Ora, con un’offerta imperdibile, pCloud ti permette di risparmiare fino a 700€ sui piani lifetime per 10 TB di spazio, offrendoti una soluzione sicura e conveniente per archiviare tutti i tuoi dati senza preoccupazioni.

Funzionalità principali di pCloud

Ma cos’è che rende speciale pCloud? In primis la crittografia a conoscenza zero, il che significa che solo tu potrai accedere ai tuoi file. I dati sono crittografati prima di essere caricati e pCloud non ha modo di accedere o decodificare le tue informazioni.

Poi c’è la possibilità di accesso da qualsiasi dispositivo. Con questo tool, puoi accedere ai tuoi file in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, sia che utilizzi un computer, uno smartphone o un tablet. Tutti i dati sono sincronizzati in tempo reale per garantirti un’esperienza fluida.

pCloud offre la possibilità di eseguire backup automatici dei tuoi file più importanti da altre piattaforme come Google Drive, Dropbox e OneDrive. Inoltre, è semplicissimo condividere file con amici e colleghi grazie alle opzioni di condivisione di link sicuri.

Infine, propone piani cloud a vita straordinariamente convenienti: puoi pagare una sola volta e avere accesso a 10 TB di spazio per sempre. Questo ti permette di risparmiare nel lungo termine senza costi di abbonamento ricorrenti.

Sfrutta ora questa offerta di pCloud e assicurati tutto lo spazio di cui hai bisogno per i tuoi file più importanti. Vai sul sito di pCloud e scegli il piano più adatto alle tue esigenze: i piani Premium a vita sono tutti scontati!