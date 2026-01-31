pCloud sconta i piani a vita: cloud sicuro a partire da 199 euro

Chi è alla ricerca di uno spazio cloud affidabile e valido per sempre può approfittare delle offerte attive sui piani lifetime di pCloud. La piattaforma svizzera propone sconti fino a 700 euro sulle soluzioni a vita, con prezzi che partono da 199 euro.

La peculiarità di questi piani è che non viene richiesto nessun canone mensile o annuale, ma un unico pagamento che garantisce l’accesso allo spazio cloud a vita. Vediamo nel dettaglio cosa includono i piani pCloud.

Prezzi e caratteristiche dei piani a vita pCloud

Scegliere un piano a vita significa effettuare una spesa una sola volta e utilizzare il servizio senza scadenze. Dopo l’acquisto, l’archivio online resta disponibile in modo permanente, con la garanzia di server situati in Svizzera e quindi soggetti a normative sulla privacy tra le più rigorose al mondo.

Nel dettaglio, le tariffe promozionali valide attualmente sono le seguenti:

Premium 500 GB : 199 euro invece di 299 euro;

: 199 euro invece di 299 euro; Premium Plus 2 TB : 399 euro invece di 599 euro;

: 399 euro invece di 599 euro; Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro.

Tutti i prezzi sono definitivi e non prevedono costi aggiuntivi. In caso di ripensamento, è prevista anche una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 14 giorni dalla data di acquisto.

Uno dei punti di forza del servizio è la sicurezza: i file archiviati sono tutelati sia dal quadro normativo svizzero sia da tecnologie avanzate come la protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit, uno standard di livello elevato.

A completare l’offerta c’è il backup da piattaforme esterne, che consente di importare e mettere al sicuro i propri contenuti provenienti da servizi come Dropbox, OneDrive, Google Photos e Facebook, in modo semplice e automatico.

Per tutti i dettagli è possibile consultare la pagina ufficiale del servizio.