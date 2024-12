pCloud: sicurezza e convenienza per tutta la famiglia con il 60% di sconto

L’archiviazione digitale diventa ancora più conveniente con pCloud, il servizio di cloud storage perfetto per proteggere i tuoi file e quelli della tua famiglia. Grazie all’offerta del momento, puoi ottenere i piani a vita con uno sconto eccezionale del 60%. Che si tratti di salvare documenti importanti, foto di famiglia o video ricordo, pCloud offre una soluzione definitiva per organizzare e proteggere i tuoi dati senza dover pagare costi mensili o annuali.

pCloud: il cloud storage perfetto per la famiglia

Con pCloud, hai la possibilità di archiviare in sicurezza tutti i file di cui hai bisogno, mantenendoli accessibili da qualsiasi dispositivo. Grazie a piani a vita, l’intera famiglia può utilizzare uno spazio condiviso e sicuro, eliminando le preoccupazioni legate alla gestione dei dati.

L’offerta attuale ti consente di scegliere tra diverse opzioni:

500 GB , ideale per una famiglia con esigenze di archiviazione moderate, ora disponibile a soli 199€;

, ideale per una famiglia con esigenze di archiviazione moderate, ora disponibile a soli 199€; 2 TB , perfetto per chi ha bisogno di maggiore spazio per foto e video, a soli 399€;

, perfetto per chi ha bisogno di maggiore spazio per foto e video, a soli 399€; 10 TB, il massimo della capacità per archiviare anni di ricordi, offerto a 1190€.

Ogni piano di pCloud include funzionalità avanzate, come la crittografia a conoscenza zero, che assicura che solo tu possa accedere ai dati. Inoltre, puoi gestire e condividere file facilmente grazie alla compatibilità con tutti i principali dispositivi e sistemi operativi. E grazie alla funzione di condivisione sicura, è possibile creare link protetti da password o con date di scadenza, perfetti per condividere foto o documenti con i membri della famiglia in totale tranquillità.

Con il 60% di sconto, questa è l’occasione perfetta per investire nella sicurezza digitale per te e la tua famiglia. pCloud ti offre uno spazio di archiviazione affidabile, senza costi ricorrenti e con tutte le funzionalità necessarie per semplificare la gestione dei tuoi file.

Visita il sito ufficiale di pCloud e approfitta di questa promozione prima che scada.