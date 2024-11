pCloud sta offrendo il piano a vita Encryption a metà prezzo

I regali di Halloween non sono ancora terminati. Il servizio di archiviazione cloud svizzero pCloud sta offrendo il piano a vita del servizio Encryption a metà prezzo: 115 euro invece di 229 euro (pagamento unico).

Con pCloud Encryption si ottiene uno strumento che innalza il livello di privacy al massimo, garantendo un accesso su qualunque tipo di dispositivo e una protezione multi-livello. Ideale da abbinare a uno dei piani a vita del servizio di cloud storage, con prezzi a partire da 199 euro per il piano da 500 GB.

Per accedere all’offerta di Halloween occorre cliccare sul banner della promozione disponibile in alto a destra su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

pCloud sconta del 50% il piano a vita Encryption

Il servizio Encryption di pCloud aiuta a proteggere i propri file più importanti con una crittografia cloud di primo livello, in grado di rendere inaccessibili foto, video e documenti di lavoro importanti, qualunque dispositivo si utilizzi.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero. Ciò significa che nessuno, nemmeno gli amministratori di pCloud, può avere accesso ai contenuti crittografati con Encryption. Soltanto i titolari dell’account pCloud hanno accesso alla chiave della loro privacy online.

Un ulteriore punto di forza è la crittografia lato-client, che permette di bloccare le informazioni sensibili sul dispositivo in uso. Per capirci, se si subisce il furto del computer o dello smartphone, i dati continueranno a rimanere nascosti. A tutto questo si aggiungono infine numerosi filtri di protezione elaborati dagli algoritmi di crittografia, più la password personale dell’utente, per una protezione multi livello.

I dettagli completi dell’offerta di Halloween su questa pagina dedicata del sito pCloud.