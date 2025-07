pCloud taglia i prezzi: spazio cloud per sempre con un unico pagamento

Archiviare i propri file in modo sicuro, senza canoni mensili e con un servizio valido a vita è possibile grazie alla nuova offerta lanciata da pCloud.

Il provider svizzero, tra i più apprezzati al mondo nel campo dello storage cloud, propone piani a pagamento una tantum con sconti importanti: un’occasione concreta per ottenere uno spazio personale online che non scade mai.

File protetti per sempre, senza costi ricorrenti: ecco perché pCloud è la scelta giusta

Con oltre 20 milioni di utenti attivi e una reputazione costruita su affidabilità, privacy e flessibilità, pCloud si conferma una delle piattaforme di archiviazione più solide sul mercato. La sua offerta si distingue da tutte le altre perché non prevede abbonamenti: scegli una volta sola lo spazio che ti serve e lo conservi per sempre, senza rinnovi e senza sorprese.

Le opzioni disponibili vanno da 500 GB a 2 TB, fino al piano più capiente da 10 TB, con sconti che rendono ancora più conveniente l’accesso al cloud a vita. Il servizio di pCloud è pensato per adattarsi sia a un uso personale che professionale, con upload illimitati, backup automatici da tutti i dispositivi, cronologia file fino a 30 giorni e ripristino rapido in caso di errori o cancellazioni.

La sicurezza è un punto centrale di pCloud: i dati sono ospitati in server svizzeri certificati, protetti da crittografia AES a 256 bit e trasferimenti sicuri via TLS/SSL. E chi ha esigenze particolari può contare su funzionalità avanzate come la condivisione tramite link protetti, il player integrato per musica e video, e strumenti di collaborazione per team.

Un altro vantaggio è la possibilità di migrare facilmente i propri contenuti da altri servizi cloud o dispositivi locali. Che si tratti di foto, documenti importanti o intere librerie multimediali, tutto può essere centralizzato in pochi clic.

La promozione attuale, valida per un periodo limitato, permette di ottenere l’accesso a vita ai piani pCloud a prezzi scontati, con in più 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Un investimento unico per gestire in modo intelligente i propri dati digitali.