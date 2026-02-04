 pCloud è il tuo storage a vita: lo paghi una volta per sempre oggi a -50%
Informatica Cloud & Hosting
Tutto lo spazio di cui hai bisogno lo trovi con pCloud, il tuo storage a vita che paghi una volta per sempre oggi in offerta al 50% di sconto.
pCloud

Ottieni tutto lo spazio che ti serve, accessibile da tutti i tuoi dispositivi e ovunque tu sia, grazie a pCloud, il tuo storage a vita. Lo paghi una volta per sempre grazie ai suoi 3 piani a vita disponibili. Acquista subito quello che fa per te al 50% di sconto! Approfittando di questa promozione lo paghi la metà e hai lo stesso spazio del prezzo pieno. Ecco le tre soluzioni disponibili in offerta:

  • Premium 500 GB a soli 199 euro, invece di 299 euro. Pagamento unico e piano a vita con 500GB di spazio di archiviazione sicuro e 500GB di traffico link condiviso;
  • Premium Plus 2 TB a soli 399 euro, invece di 599 euro. Pagamento unico e piano a vita con 2TB di spazio di archiviazione sicuro e 2TB di traffico link condiviso;
  • Ultra 10 TB a soli 1190 euro, invece di 1890 euro. Pagamento unico e piano a vita con 10TB di spazio di archiviazione sicuro e 2TB di traffico link condiviso.
Scegli pCloud adesso

Tutti questi piani sono a vita. Questo significa che paghi adesso e non devi pagare più. Con un pagamento unico ottieni tutto lo spazio di archiviazione cloud che ti serve, senza dover attivare fastidiosi abbonamenti che ti chiedono ogni mese o ogni anno soldi. Scopri cosa include ogni piano Premium che puoi acquistare e tenere per sempre.

pCloud: cosa includono tutti i piani di storage a vita

Con i piani pCloud a vita cambia solo lo spazio di archiviazione disponibile e il traffico link condiviso. Acquista subito quello che fa per te al 50% di sconto! Nel tuo piano, non importa la taglia, ottieni incluso:

  1. protezione costante e in tempo reale dei tuoi dati grazie a rigide leggi sulla privacy svizzere e crittografia 256-bit AES;
  2. gestione di tutti i file di qualsiasi dimensioni con zero limitazioni di velocità di trasferimento;
  3. funzionalità di ripristino delle versioni precedenti dei file;
  4. recupero dati fino a 30 giorni prima;
  5. lavoro in team in condivisione dei file con link protetti da password;
  6. player audio e video integrato nel cloud;
  7. app multi-dispositivo sempre sincronizzate;
  8. trasferimento e backup dei dati da qualsiasi servizio cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 feb 2026
