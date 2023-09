PCloud: tutti i dettagli della PROMO assolutamente da non perdere

Ci sono indubbi vantaggi nello scegliere un servizio di cloud storage a vita, poiché consente di eliminare gli abbonamenti e di avere uno spazio d’archiviazione cloud senza costi ricorrenti.

Il settore dei servizi cloud a vita è in crescita e pCloud è un’azienda che offre soluzioni convenienti con piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB con una spesa iniziale a partire da 199 euro, pagabili in 3 rate con PayPal, e non ha costi ricorrenti aggiuntivi.

La novità è che il servizio ha lanciato due promo: piano Premium da 500 GB per 90 giorni a soli 4,99 euro e “Porta un amico”, che consente di avere 20 GB di spazio di archiviazione gratuito sia per te che per chi hai invitato.

PCloud: il cloud storage a vita che cercavi con due fantastiche PROMO

I piani a vita pCloud sono tre: piano da 500 GB a 199 euro, piano da 2 TB a 399 euro e piano da 10 TB a 1.190 euro.

Queste offerte prevedono unicamente una spesa iniziale e non implicano alcun costo ricorrente. Inoltre, la spesa iniziale può essere dilazionata in tre rate senza alcun interesse, qualora scegli di effettuare il pagamento tramite PayPal.

Puoi optare per il piano “base” da 500 GB e, in seguito, passare a un piano più ampio in termini di capacità di archiviazione, qualora hai questa necessità.

Grazie al cloud storage puoi risparmiare parecchio evitando di pagare abbonamenti. Nel lungo periodo, risparmi ogni anno decine e decine di euro.

Ad esempio, se opti per il piano con 2 TB, dopo quattro anni pCloud e Google One costano la stessa cifra (circa 400 euro).

Ma dal quinto anno in poi, con pCloud risparmierai 100 euro all’anno, mentre se avessi scelto Google One continueresti a pagare lo stesso prezzo ogni anno.

Non ti resta che cliccare qui sotto e sottoscrivere un piano a vita, ricordando che ci sono attualmente le due PROMO menzionate all’inizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.