PeaZip 10.1 migliora la sicurezza con nuove opzioni di crittografia

PeaZip è un software per l’archiviazione gratuito e open source disponibile per Linux, ma anche per Windows, sviluppato dall’italiano Giorgio Tani e lanciato a settembre del 2006. Scritto in FreePascal, supporta tutti i formati di compressione più diffusi (RAR, ZIP, 7ZIP) e introduce anche il formato di compressione proprietario Pea, che supporta anche la divisione degli archivi in più volumi, criptazione autenticata e controllo integrità.

Da poco, il software per la compressione si è aggiornato alla versione 10.1, con una serie di novità che migliorano ulteriormente la sicurezza.

PeaZip 10.1: nuove opzioni predefinite per la crittografia per una maggior sicurezza

Tra gli aggiornamenti più importanti di PeaZip 10.1 c’è l’introduzione di Key Derivation Function (KDF), una funzione di derivazione di chiave che sostituisce la precedente PBKDF2. Ciò consente di migliorare notevolmente la resistenza agli attacchi di bruteforce, per indovinare le password, aumentando il costo di risorse in termini di memoria per istanza, con una conseguente miglior protezione per i dati.

La funzione di derivazione di chiave utilizza 64 MB di memoria RAM per impostazione predefinita, ma può anche essere aumentata fino a 1GB per una maggior sicurezza, offrendo anche più flessibilità in base all’hardware del sistema. Viene applicata a tutte le modalità di crittografia a cascata, garantendo tre livelli di sicurezza negli archivi.

Oltre a ciò, la nuova versione di PeaZip risolve anche una serie di bug, correggendo l’opzione per l’estrazione “Chiedi prima di sovrascrivere (nella console)”, le opzioni per la copia e lo spostamento nelle cartelle sui sistemi UNIX, le quali sono ora più affidabili, un problema con il trascinamento della selezione su Windows che influiva sull’estrazione in alcuni file manager e applicazioni di terze parti e un problema, sempre relativo al trascinamento, che causava un fallimento al primo tentativo di un’estrazione.

Viene poi aggiornata la GUI, con un’esperienza notevolmente più snella e semplificata, con migliorie alla navigazione e ai colori del tema, con la possibilità per gli utenti di personalizzare i colori di vari elementi.

Tutti i cambiamenti di PeaZip 10.1 sono elencati nella lista dei cambiamenti, mentre dal sito ufficiale è possibile scaricare l’ultima versione.