Pechino punta sul Metaverso: pronto un piano digitale

Sembra che tutti stiano puntando al Metaverso. Prima il mondo dei videogiochi, poi la moda, lo sport e così via. Ora anche le città. Cosa sta succedendo a Pechino visto tutto il fermento che in questi giorni si è generato attorno a questo argomento?

In sostanza, il Governo della capitale cinese ha pubblicato un piano digitale di due anni che prevede lo sviluppo di un Metaverso urbano. Questo programma garantirà una massiccia digitalizzazione che richiederà a tutti i quartieri di aderire al Web3.

L’obiettivo è quello di realizzare un hub proprio per l’economia digitale. La Cina non vuole rimanere indietro nell’economia e ha notato come questo mercato non solo sta crescendo fortemente, ma offre anche servizi migliorativi e all’avanguardia.

L’applicazione di questo piano digitale contempla anche la costruzione di infrastrutture tecnologiche a livello comunale. Queste dovrebbero permettere la promozione dell’uso del Metaverso in vari settori pubblici e privati tra cui l’istruzione, i trasporti, l’industria e il turismo.

Metaverso e Pechino: tra 2 anni l’innovazione Web3 sarà attiva nella capitale

Il Governo Cinese punta a rendere Pechino la città di riferimento per l’economia digitale. Per fare questo punta a sviluppare tecnologie adatte legate a Metaverso e Web3. La combinazione tra vita reale e mondo virtuale dovrebbe garantire un notevole miglioramento dei servizi.

Il programma, ora oggetto di conversazione per il Governo della capitale, prevede di creare una piattaforma digitale visiva per lo spazio urbano attraverso l’integrazione di strumenti quali la visualizzazione 3D e il GIS. In una nota ufficiale il Governo ha spiegato qual è l’obiettivo:

Avanzare gli scenari di educazione digitale, mantenere una stretta collaborazione tra le aziende tecnologiche legate al Metaverso e le istituzioni educative, espandere modelli di apprendimento online intelligenti e interattivi e sviluppare piattaforme di apprendimento digitale a livello di settore.

Nonostante Meta ha collezionato un altro fallimento con il Metaverso, questo settore è in forte espansione. Grazie alla sua usabilità permette a molti mercati di affacciarsi per sfruttarne le potenzialità arricchenti sia in strutture digitali che in guadagni.

