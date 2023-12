Pen Drive 128GB Kingston ULTRA VELOCE al 50% di SCONTO

Acquista la Pen Drive 128GB Kingston a soli 9,99 euro, invece di 19,95 euro. Grazie allo sconto del 50%, che trovi solo su Amazon, ti aggiudichi questa chiavetta USB ultra veloce. La versione in offerta è la Kingston DataTraveler Exodia DTX. Ciò vuol dire che ti stai aggiudicando un dispositivo dotato di tecnologia 3.2 Gen 1. Con cappuccio protettivo e anello portachiavi tieni al sicuro e porti sempre con te tutti i tuoi dati. La consegna gratuita è inclusa per i clienti Prime.

Pen Drive 128GB Kingston: velocità e sicurezza a metà prezzo

Scegli la Pen Drive 128GB Kingston a metà prezzo su Amazon. Essendo Plug & Play non servono software o driver per farla funzionare. Basta solo collegarla al dispositivo ed è subito pronta all’utilizzo. Inoltre, è anche retrocompatibile con le porte USB 2.0. Questo vuol dire che puoi beneficiare della tecnologia avanzata 3.2 Gen 1, senza isolarti dai dispositivi più datati. Resistente a urti, cadute, temperature estreme e tanto altro, questa Chiavetta USB è un vero affare.

Acquistala a soli 9,99 euro, invece di 19,95 euro. Lo sconto del 50% è in esclusiva per i clienti Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Tantissimi vantaggi ti aspettano tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.