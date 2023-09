Pen Drive Lexar USB-C & USB-A: zero limiti a basso costo

Acquista la Pen Drive Lexar 64GB a un prezzo vantaggioso. La trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita. Questo dispositivo intelligente è ultra compatto così risulta comodo da portare in viaggio. Obiettivo primario, infatti, è proprio quello di avere sempre a portata di mano i contenuti importanti.

Il vantaggio è che con questa chiavetta hai la possibilità di utilizzarli su moltissimi dispositivi. Infatti, è dotata connettori USB-A e USB-C in un’unica soluzione. Quando utilizzi uno dei due l’altro rimane protetto dalla scocca in metallo. Ruotala dal lato della porta USB-A e diventa una pratica memory stick per desktop, laptop, televisori, decoder, auto, videoproiettori e molto altro.

Pen Drive Lexar: la più universale e sicura

La Pen Drive Lexar ha anche un connettore USB-C che la rende utilizzabile anche su smartphone, tablet, Mac e altri dispositivi. Questa soluzione rende molto pratico il trasferimento dati, ad esempio, da computer a smartphone. Non dovrai quindi acquistare adattatori che riducono la velocità di lettura e di scrittura o altri dispositivi. Alla versatilità dobbiamo anche aggiungere la sicurezza. Questo prodotto è stato realizzato per resistere a temperature difficili, campi magnetici, urti e altro.

Acquistala immediatamente a un prezzo vantaggioso. Ricordati che anche in questo caso si tratta di un’offerta speciale per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.