Pendrive USB da 1 TB (982 GB) a 19€: eccola su Amazon

Perfetta per archiviare qualsiasi file, documento o contenuto multimediale, al prezzo di soli 19,99 euro, questa pendrive da 1 TB (per essere precisi 982 GB) è un affare da cogliere al volo. Sul fronte delle prestazioni, segnaliamo l’impiego della tecnologia USB 3.0. Le recensioni pubblicare sull’e-commerce da chi l’ha già messa alla prova la promuovono con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5.

Amazon propone questa pendrive da 1 TB a prezzo stracciato

L’integrità dei dati è protetta da un guscio metallico realizzato in lega di zinco, con design impermeabile, antiurto, antipolvere, resistente alla pressione e ai raggi X. Lo stile è quello elegante e minimalista visibile in queste immagini (e nelle altre che trovi nella pagina dedicata sull’e-commerce). L’anello in dotazione permette di agganciare l’unità al portachiavi. La compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, Linux, ChromeOS e così via) e per tutti i dispositivi che hanno una porta standard, inclusi i lettori multimediali e le TV. Tutte le altre informazioni sono riportare nella scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 19,99 euro, la pendrive da 1 TB (982 GB) del marchio Roowike è un ottimo affare. Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali, ma solo metterla nel carrello.

È spedita da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa tua già entro domani se hai un abbonamento Prime attivo. Inoltre, per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione fino a 14 giorni dopo la ricezione.