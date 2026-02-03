Il Pentagono vuole usare Claude per le armi autonome

Anthropic è una della aziende che ha ottenuto un contratto di 200 milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (le altre sono OpenAI, Google e xAI). Secondo le fonti di Reuters e Wall Street Journal, l’accordo potrebbe essere cancellato perché la startup californiana non vuole eliminare le restrizioni che impediscono l’uso di Claude per guidare armi autonome e per attività di sorveglianza.

AI sul campo di battaglia

Nel comunicato ufficiale di luglio 2025 è scritto che i modelli delle aziende verranno utilizzati per sviluppare “flussi di lavoro agentici” e per supportare i militari in modo da avere un vantaggio strategico sugli avversari. Non c’è nessun riferimento esplicito all’uso dell’AI sul campo di battaglia.

Secondo le fonti di Reuters e Wall Street Journal, il Pentagono avrebbe contestato le condizioni contrattuali imposte da Anthropic. L’azienda californiana ha vietato l’uso di Claude per attività pericolose. I militari vogliono invece sfruttare i modelli AI per lo sviluppo di armi autonome e per spiare i cittadini statunitensi.

All’inizio di gennaio, funzionari del Pentagono hanno sostenuto che dovrebbero essere in grado di usare le tecnologie AI indipendentemente dalle politiche delle aziende, purché siano conformi alle leggi statunitensi. Alcuni giorni fa, il Segretario della Difesa (Pete Hegseth) ha sottolineato che il Pentagono non avrebbe impiegato modelli AI che non consentono di combattere guerre.

Un portavoce di Anthropic ha dichiarato:

“Anthropic si impegna a proteggere la leadership americana nell’intelligenza artificiale e ad aiutare il governo statunitense a contrastare le minacce straniere, offrendo ai nostri combattenti l’accesso alle più avanzate capacità di intelligenza artificiale. Claude è ampiamente utilizzato per le missioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Anthropic è in trattative produttive con il Dipartimento della Guerra sulle modalità per proseguire tale lavoro.

L’azienda californiana potrebbe anche cambiare idea per non perdere i 200 milioni di dollari del contratto.