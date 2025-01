Per bloccare il telemarketing c'è un nuovo strumento: ecco come funziona

Le chiamate dei call center del telemarketing e i messaggi spam sono una costante nella vita di molti, ma con Incogni è finalmente possibile liberarsene. Questo strumento innovativo è progettato per proteggere i tuoi dati personali, eliminandoli dai database dei data broker e bloccando le comunicazioni non desiderate. Con l’attuale offerta, puoi attivare il piano annuale a soli 6,99€ al mese, approfittando di uno sconto esclusivo del 50%. Ecco tutte le funzionalità di questo strumento e come può diventare davvero una risorsa per bloccare il telemarketing.

Le funzionalità principali di Incogni, uno scudo contro il telemarketing

Incogni offre una gamma di servizi avanzati per garantire la tua tranquillità digitale:

Eliminazione dei dati personali : rimuove le informazioni dai database dei data broker, riducendo il rischio di chiamate del telemarketing e spam;

: rimuove le informazioni dai database dei data broker, riducendo il rischio di chiamate del telemarketing e spam; Monitoraggio continuo : controlla regolarmente la presenza dei tuoi dati in registri compromessi e agisce per rimuoverli;

: controlla regolarmente la presenza dei tuoi dati in registri compromessi e agisce per rimuoverli; Gestione automatizzata : si occupa di tutte le richieste ai data broker, senza che tu debba fare nulla manualmente;

: si occupa di tutte le richieste ai data broker, senza che tu debba fare nulla manualmente; Maggior controllo sulla privacy: riduce la probabilità che i tuoi dati vengano venduti a terze parti o utilizzati senza il tuo consenso;

riduce la probabilità che i tuoi dati vengano venduti a terze parti o utilizzati senza il tuo consenso; Supporto affidabile: fornisce notifiche e aggiornamenti regolari sullo stato delle tue informazioni personali.

A differenza di altre soluzioni, Incogni automatizza l’intero processo di protezione dei dati personali, offrendo un’esperienza semplice e senza complicazioni. Non dovrai contattare singolarmente i data broker o preoccuparti di monitorare manualmente la situazione: Incogni fa tutto il lavoro per te.

Con la promozione ora attiva, il piano annuale è disponibile a soli 6,99€ al mese, rendendo questa soluzione accessibile a chiunque desideri proteggere la propria privacy e dire addio al telemarketing. Visita il sito ufficiale di Incogni per attivare l’offerta e iniziare a vivere senza i fastidiosi disturbi dei call center e affini.