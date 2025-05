Per creare un sito web bastano pochi minuti: la rivoluzione del website builder di Hostinger

Fino a qualche anno fa la creazione di un sito web da zero era un affare per programmatori e agenzie di web design. Ora, invece, è sufficiente un’idea chiara in testa da dare in pasto a uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, che in pochi minuti provvederà alla realizzazione di un sito unico e dal design professionale.

Lo strumento giusto in questione è il website builder di Hostinger, società di web hosting lituana che nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano in questo settore. Grazie alla nuova promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile ottenere uno sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese più tre mesi extra in regalo.

Il prezzo scontato si riferisce al piano Website Builder Premium ed è valido sugli ordini di 48 mesi. Al termine del periodo promozionale, il pacchetto si rinnova a 9,99 euro al mese per un anno, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento. Con Website Builder Premium si ha a disposizione un dominio gratuito per un anno, 50 caselle di posta elettronica gratis per 12 mesi, un editor drag and drop, fino a 150 template tra cui scegliere e possibilità di apportare modifiche da dispositivi mobili.

Tre semplici passaggi per essere online

Il fiore all’occhiello del piano è lo strumento website builder basato sull’intelligenza artificiale, attraverso cui tutti possono pubblicare il proprio sito in pochi minuti. Il funzionamento è molto semplice: è sufficiente rispondere a tre domande per mettere in moto l’AI Website Builder di Hostinger al fine di creare un sito con contenuti SEO friendly, immagini a tema e testi unici; dopo questa prima fase potete poi personalizzare la struttura con un comodo editor drag-and-drop, fino a concludere con la scelta del nome di dominio e la pubblicazione online del sito.