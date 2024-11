Per il Black Friday regalati la sicurezza di NordVPN: 71% di sconto e 3 mesi extra gratis

La settimana del Black Friday è la tua occasione per incrementare il valore della tua sicurezza online approfittando degli sconti attivi su NordVPN. Il famoso provider di VPN propone infatti la sua offerta che diventa particolarmente vantaggiosa sul piano di 2 anni: hai il 71% di sconto, 3 mesi extra gratis e comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

I vantaggi principali di NordVPN

NordVPN è un servizio che sfrutta protocolli di crittografia di livello militare allo scopo di tenere al sicuro le tue informazioni personali. Il tuo indirizzo IP sarà infatti sempre nascosto, permettendoti di navigare in anonimo per evitare di essere tracciato da inserzionisti, motori di ricerca e provider internet.

Questo servizio viene offerto senza rallentare la tua connessione internet, a differenza di quanto può accadere con altri provider: NordVPN è stato pensato per offrirti sempre velocità elevate in qualsiasi condizione, perfetto anche per attività più complesse come gaming online e streaming di contenuti.

Il merito di queste prestazioni è dato anche dai numerosi server dislocati in tutto il mondo e che ti permettono di accedere a contenuti che potrebbero essere limitati o bloccati nel tuo paese: ad esempio, se ti trovi all’estero e vuoi sfruttare il tuo abbonamento ad una piattaforma streaming, ti basterà collegarti a un server italiano.

Con un solo abbonamento NordVPN puoi proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, smartphone, tablet e persino router, il che ti permetterà a sua volta di garantire una protezione a tutti i device ad esso connessi, incluse smart TV e console da gioco.

Non far passare il Black Friday senza aver provato NordVPN: approfitta dell’offerta e comincia subito a navigare in modo sicuro e privato.