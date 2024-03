Per iniziare a investire in criptovalute bastano 10€ con Kraken

Il mercato delle criptovalute sta attraverso un ottimo periodo, grazie anche alla crescita record di Bitcoin di questi ultimi mesi. E molte persone, per approfittare del momento favorevole, stanno iniziando a investire nel settore crypto.

In Italia una delle migliori piattaforme con cui farlo è Kraken, tra i principali exchange di criptovalute al mondo. La registrazione dell’account è gratuita e per iniziare a fare trading sono sufficienti 10 euro.

I vantaggi di Kraken per chi inizia ora a investire in criptovalute

Con più di dieci milioni di clienti, 207 miliardi di volume di transazioni e oltre 200 criptovalute disponibili per la compravendita, Kraken figura nella lista dei principali exchange crypto a livello internazionale.

Si tratta di una piattaforma adatta a tutti, anche a chi è alle prime armi e sta muovendo i primi passi in questo settore. Il merito principale è da attribuire da una parte alla semplicità d’uso nelle operazione di compravendita delle criptovalute, dall’altra a un ricco Centro di Supporto dove gli utenti possono apprendere tutte le nozioni necessarie per imparare a fare trading.

In aggiunta a ciò si può fare sempre affidamento su un’assistenza attiva sette giorni su sette, 24 ore su 24, tramite live-chat, telefono o e-mail. In caso di dubbi o quant’altro, il servizio clienti di Kraken è pronto a dare una mano per chiarire ogni eventuale domanda.

L’iscrizione di un nuovo account su Kraken è 100% gratuita. Dopo aver completato la registrazione, è sufficiente connettere il proprio metodo preferito per ricaricare il conto: da lì in poi si è liberi di acquistare e vendere oltre 200 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Ripple.