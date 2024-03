Perché Google è stata multata di altri 250 milioni di euro

In un comunicato stampa, l’Autorità francese per la concorrenza, ha annunciato di aver inflitto a Google una multa di 250 milioni di euro. Il motivo? Big G “non ha rispettato alcuni impegni vincolanti” in materia di diritti connessi al copyright. Questa decisione segna una nuova svolta nella disputa tra l’azienda di Mountain View e gli editori di stampa francesi dopo la promulgazione della legge sui diritti di protezione affini il 24 luglio 2019.

Il ruolo di Google nella distribuzione dei contenuti editoriali

Come spiega il governo, questa legge “mira a proteggere le agenzie di stampa e gli editori i cui contenuti sono riprodotti e distribuiti come royalty-free dai motori di ricerca“. In particolare, impone a Google di pagare gli editori per i contenuti visualizzati nei suoi risultati di ricerca e di condurre trattative trasparenti con loro, senza sfruttare la sua posizione di leader di mercato.

Come spiega l’Autorità francese per la concorrenza: “L’obiettivo di questo quadro legislativo era quello di ridefinire il modo in cui il valore è condiviso tra gli attori dell’industria della stampa, a favore di questi ultimi, e di rispondere ai profondi cambiamenti che il settore della stampa sta vivendo da diversi anni, in particolare la crescita del pubblico digitale, corollario del declino della distribuzione cartacea, e l’acquisizione di una parte significativa del valore pubblicitario da parte delle grandi piattaforme digitali“.

Un conflitto aperto tra Google e la stampa francese dal 2019

Già a novembre 2019 l’istituzione era stata contattata da diversi sindacati della stampa e dall’Agence France-Presse (AFP), che criticavano il colosso americano per pratiche di “abuso di posizione dominante, così come di abuso di dipendenza economica“, ricorda un comunicato stampa dell’AGCM datato aprile 2020.

L’ente ha quindi “pronunciato misure d’emergenza”, multando poi l’azienda per 500 milioni di euro pochi mesi dopo. A maggio 2022, Google e la sua società madre Alphabet hanno messo in atto una serie di iniziative “per porre fine alle preoccupazioni espresse in materia di concorrenza“, come sottolinea l’ente. In particolare, l’azienda si è impegnata a negoziare “in buona fede” con gli editori e a essere più trasparente durante le discussioni. Dei sette impegni presi, quattro non sono stati rispettati, il che ha comportato una sanzione significativa.

Gemini e l’uso dei contenuti protetti

Inoltre, secondo l’AMF l’agente conversazionale Bard, lanciato nel luglio 2023 e recentemente rinominato Gemini, ha utilizzato contenuti di editori e agenzie di stampa per formare il suo modello linguistico, senza informare gli editori o l’AMF. Non è stata proposta alcuna soluzione tecnica che permetta agli editori di stampa di opporsi all’uso dei loro contenuti protetti.

Google “si è impegnata a non contestare i fatti” e ha quindi potuto beneficiare della “procedura di transazione“, conclude il comunicato stampa.