Perché i tuoi dati continuano a riapparire online

Viviamo in un’epoca in cui i nostri dati personali sembrano sfuggirci di mano. Anche dopo averli cancellati da piattaforme o servizi, possono tornare a circolare su internet. Questo fenomeno è causato da data broker e altre aziende che raccolgono, archiviano e rivendono informazioni personali, spesso senza che gli utenti ne siano consapevoli. La diffusione incontrollata di dati sensibili può esporre a rischi significativi, come furti d’identità o abusi della privacy, ma anche al fenomeno delle chiamate indesiderate e messaggi spam.

Fortunatamente, esistono soluzioni che possono aiutare a riprendere il controllo sui propri dati personali, e una delle più efficaci è Incogni. Questo servizio si occupa di contattare i data broker e altre organizzazioni per richiedere la rimozione dei tuoi dati dalle loro banche dati, contribuendo a ridurre la loro diffusione. E adesso è in super offerta: usa il coupon CYBERDEAL per ottenere il 58% di sconto sui piani annuali.

Come Incogni può aiutarti a proteggere i tuoi dati personali

Incogni offre un servizio innovativo per la gestione e la protezione dei dati personali. A differenza di altre soluzioni, Incogni non si limita a fornire consigli su come proteggersi online, ma agisce direttamente, interfacciandosi con le aziende che li raccolgono e utilizzano senza il tuo consenso. Una volta attivato il servizio, Incogni invia richieste formali di cancellazione a decine di broker, riducendo in modo significativo le possibilità che continuino a riapparire online.

Il processo è semplice e automatizzato, consentendoti di risparmiare tempo e fatica. Inoltre, il tool tiene traccia delle richieste inviate e delle risposte ricevute, garantendoti una trasparenza completa sulle azioni intraprese per proteggere la tua privacy. Grazie a un’ampia rete di contatti, il servizio è in grado di individuare e agire su una vasta gamma di potenziali minacce alla tua privacy, offrendoti una protezione continua nel tempo.

Se sei stanco di vedere i tuoi dati ricomparire su internet, Incogni rappresenta una soluzione pratica ed efficace per garantirti maggiore controllo sulla tua presenza online. Approfitta ora del coupon CYBERDEAL per avere il 58% di sconto.