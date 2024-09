Perché il cloud storage a vita conviene?

I nostri dati sembrano moltiplicarsi a una velocità sorprendente. Dalle foto delle vacanze ai documenti importanti, passando per i video, abbiamo sempre più materiale da conservare. Dove possiamo archiviare tutto questo, in modo che resti lì per sempre? In un cloud storage a vita, soluzione molto pratica e conveniente rispetto ai dischi rigidi e agli ormai obsoleti dispositivi USB. Così saranno a nostra disposizione da qualsiasi dispositivo.

Gli abbonamenti mensili o annuali non piacciono a tutti. Non solo pesano sulle finanze personali, ma creano anche fastidi perché vanno rinnovati continuamente. Invece, pagando una tantum, si ottiene accesso illimitato.

Cloud storage a vita: pCloud offre le soluzioni migliori

Tra le opzioni disponibili sul mercato, pCloud si distingue con le sue offerte di spazio di archiviazione scontate fino al 37%. I piani a disposizione sono tre:

500 GB a 199 euro invece di 299 euro (sconto del 33%).

a 199 euro invece di 299 euro (sconto del 33%). 2 TB a 399 euro anziché 399 euro (sconto del 33%).

a 399 euro anziché 399 euro (sconto del 33%). 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro (sconto del 37%).

Il prezzo può essere dilazionato in tre rate tramite PayPal. C’è anche la garanzia di rimborso di 14 giorni, che è sempre un’ottima opzione per chi cambia idea.

Ognuno dei piani offre varie funzionalità, come la condivisione dei link e le richieste di file. A livello di sicurezza, pCloud usa la crittografia AES a 256-bit e la protezione TLS/SSL.

Il tool offre anche il player video e audio incorporato, lo streaming diretto, la gestione avanzata dei file e il backup dai principali servizi cloud come Dropbox, Google Drive e persino Facebook.

Scegliere il cloud storage a vita di pCloud significa investire a lungo termine sulla sicurezza dei propri dati, permettendo poi di gestirli in modo semplice e sicuro senza preoccuparsi più degli abbonamenti periodici. Meglio approfittarne adesso prima che l’offerta a prezzi scontati finisca.