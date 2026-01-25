Perché Microsoft rilascia gli update Windows sempre di martedì?

Da circa vent’anni, il secondo martedì di ogni mese è il giorno in cui Windows riceve i suoi aggiornamenti di sicurezza aggregati. È il famoso Patch Tuesday, un appuntamento fisso dal 2003. E non è un caso. Cade sempre in questo giorno per una ragione molto precisa che ha a che fare con la sopravvivenza psicologica degli IT manager e con il tentativo di Microsoft di non far crollare Internet ogni volta che rilascia una patch.

La scelta del martedì invece del lunedì è strategica. Perché se si rilasciano aggiornamenti di lunedì mattina e qualcosa va storto, e qualcosa va sempre storto, gli amministratori IT si ritrovano a gestire un’emergenza senza aver avuto il tempo di respirare dopo il weekend. E se qualcosa è andato male durante il weekend, lunedì mattina è già abbastanza caotico senza aggiungere aggiornamenti Windows che mandano in tilt stampanti, cloud storage o l’ibernazione.

Quindi Microsoft aspetta il martedì. Alle 10 del mattino, ora del Pacifico. Che per l’Europa significa primo pomeriggio, quando la giornata lavorativa è già avviata e gli IT manager hanno già preso il caffè e sistemato i problemi urgenti del mattino.

È anche una questione di dare agli amministratori IT il resto della settimana per distribuire gli aggiornamenti, monitorarne l’impatto e capire cosa è andato storto, eventualmente. Nonostante i test, i feedback dei clienti, i modelli di intelligenza artificiale che Microsoft usa da quasi un decennio per garantire che il Patch Tuesday si svolga nel modo più fluido possibile, i bug sono sempre dietro l’angolo.

A volte mandano in crash le app, a volte causano problemi con il cloud storage, l’ibernazione, l’arresto del sistema. E quando succede, gli IT manager hanno bisogno di tempo per capire cos’è successo e trovare soluzioni temporanee in attesa che Microsoft rilasci una patch fuori programma per sistemare il casino.

Il martedì dà cinque giorni lavorativi per fare tutto questo. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e volendo anche lunedì della settimana successiva prima del prossimo Patch Tuesday. È un margine ragionevole.

I pacchetti mensili invece delle patch quotidiane

L’altra ragione per cui il Patch Tuesday è mensile invece che settimanale o giornaliero è semplice: nessuno vuole vivere in allerta costante. Se Microsoft rilasciasse piccole patch ogni giorno, gli amministratori IT dovrebbero passare la vita a distribuire aggiornamenti, testare compatibilità, monitorare problemi.

Invece, con rilasci mensili, i pacchetti sono più consistenti e significativi. Microsoft accumula le correzioni per un mese, le testa (in teoria), le aggrega in un unico pacchetto, e le rilascia tutte insieme. Gli IT manager sanno che il secondo martedì del mese dovranno occuparsi di aggiornamenti. Il resto del mese possono concentrarsi su altro.

L’intelligenza artificiale che dovrebbe rendere tutto perfetto (ma non lo fa)

Microsoft usa tecnologie assistite dall’AI da quasi un decennio per gestire il Patch Tuesday. John Cable, Vicepresidente del Product Management per Windows Servicing and Delivery, spiegava nel 2018: Raccogliamo continuamente dati sull’esperienza di aggiornamento e riaddestriamo i nostri modelli per capire quali dispositivi avranno un’esperienza positiva e dove, invece, potremmo dover aspettare finché non avremo una maggiore certezza di un’ottima riuscita.

In pratica, se i dati indicano che un aggiornamento potrebbe causare problemi su certi dispositivi, Microsoft ritarda il rilascio per quei dispositivi finché non è più sicuro.

È una strategia sensata. Il problema è che funziona solo se i dati sono completi e i modelli accurati. E considerando che Windows gira su centinaia di milioni di dispositivi con configurazioni hardware e software diverse, è praticamente impossibile testare ogni combinazione. Quindi i bug si insinuano comunque.

È facile criticare Microsoft per i bug del Patch Tuesday. E per molti versi, le critiche sono giustificate. Ma c’è anche una realtà innegabile: sviluppare un sistema operativo utilizzato da centinaia di milioni di persone, su hardware infinitamente vario, con software di terze parti che fanno cose imprevedibili, è maledettamente difficile.

Non è una scusa. Ma spiega un po’ di cose. Perché anche con test estensivi, telemetria avanzata, intelligenza artificiale e anni di esperienza, qualcosa scappa sempre. Un driver che reagisce male. Un’app che usa API in modo non standard. Una configurazione particolare che nessuno aveva testato. E così ogni martedì mattina (ora del Pacifico), Microsoft rilascia le patch, incrocia le dita, e spera che stavolta vada tutto liscio. E ogni martedì, qualcosa va storto. Non sempre per tutti. Ma per qualcuno sì.