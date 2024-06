Perché OpenAI rimanda il lancio della modalità vocale di ChatGPT

OpenAI sposticipa il lancio della nuova Modalità vocale avanzata di ChatGPT, adducendo la necessità di ulteriori miglioramenti. L’azienda aveva previsto il lancio di questa funzione per un piccolo gruppo di utenti di ChatGPT Plus alla fine di giugno, ma ora dice di aver bisogno di un altro mese per soddisfare i suoi standard.

We're sharing an update on the advanced Voice Mode we demoed during our Spring Update, which we remain very excited about:

We had planned to start rolling this out in alpha to a small group of ChatGPT Plus users in late June, but need one more month to reach our bar to launch.…

— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024