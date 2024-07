Perché scegliere una carta prepagata HYPE per il tuo prossimo viaggio all'estero

Viaggiare è un’esperienza entusiasmante, ma la gestione delle spese all’estero può diventare stressante senza i giusti strumenti finanziari. Con assicurazioni incluse e una serie di funzionalità smart per organizzare spese e risparmi, la carta prepagata HYPE potrebbe essere la soluzione ideale per garantirti tranquillità e sicurezza durante il tuo prossimo viaggio.

Funzionalità di HYPE

Registrazione online immediata

La registrazione al conto HYPE è completamente digitale, richiede solo pochi minuti e non necessita di documenti cartacei. Una volta registrato, avrai immediatamente accesso al tuo conto con IBAN italiano direttamente dall’app, rendendo semplice e veloce la gestione del tuo denaro ovunque tu sia.

Carte virtuali e fisiche

Con HYPE, avrai a disposizione una carta virtuale subito dopo l’iscrizione, perfetta per i pagamenti online e in negozio in totale sicurezza. Se scegli HYPE Next o Premium, riceverai anche una carta fisica senza costi aggiuntivi, ideale per prelievi e pagamenti all’estero. Le carte HYPE sono compatibili con Google Pay, Apple Pay e Mastercard, garantendo la massima usabilità e sicurezza.

Prelievi gratuiti e senza commissioni

HYPE ti permette di prelevare contante senza commissioni in tutto il mondo, una caratteristica essenziale quando sei all’estero. Con HYPE Premium, puoi pagare e prelevare ovunque, in qualsiasi valuta, senza commissioni nascoste, risparmiando sui costi delle transazioni internazionali.

Controllo e sicurezza

L’app HYPE offre un controllo completo sulle tue finanze. Puoi monitorare i movimenti del conto in tempo reale, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro con i tuoi contatti istantaneamente. In caso di smarrimento o furto, la carta può essere bloccata immediatamente tramite l’app, assicurando che il tuo denaro sia sempre protetto.

Cashback sugli acquisti

Durante il tuo viaggio, puoi continuare a risparmiare grazie al cashback offerto da HYPE. Acquistando tramite l’app HYPE, riceverai rimborsi sugli acquisti effettuati, un vantaggio aggiuntivo che renderà il tuo viaggio ancora più conveniente.

Funzionalità avanzate

HYPE Next e Premium offrono ulteriori vantaggi come bonifici istantanei gratuiti, la possibilità di collegare altri conti bancari per una gestione finanziaria integrata, e un pacchetto assicurativo che copre acquisti, prelievi, elettrodomestici e viaggi. Questi servizi aggiuntivi assicurano che tu possa goderti il tuo viaggio senza preoccupazioni.

