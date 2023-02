Perché VIABUY è l'alternativa intelligente alle carte di credito

Un’alternativa al solito conto corrente bancario, che offra – al tempo stesso – anche la comodità dell’home banking? Non è utopia: si chiama VIABUY. Una carta prepagata contactless del circuito Mastercard, dotata anche di conto IBAN che vanta di un processo di registrazione rapido e senza complicazioni.

Addio alla noiosa coda in banca e alla raccolta interminabile di documenti e fotocopie: con VIABUY, non hai bisogno di verifica Schufa o di giustificativo di reddito per aprire il tuo conto. Scopri la libertà di avere tutti i tuoi servizi bancari a portata di mano senza limiti, una vera e propria alternativa intelligente alle carte di credito.

Ecco perché dovresti scegliere VIABUY

La piattaforma offre una serie di vantaggi, iniziando con la VABUY Debit Mastercard, una carta di debito contacless fornita a tutti i titolari di conto. Una vera e propria alternativa intelligente alle carte di credito, senza il rischio di spendere più di quanto hai a disposizione: con notifiche di transazione istantanee e senza fido, hai sempre tutto sotto controllo. Oltre alla carta, i clienti avranno anche accesso a un conto online collegato, sul quale è possibile depositare denaro tramite bonifico bancario e far versare il proprio stipendio tramite l’IBAN lussemburghese e tedesco (abilitato all’area SEPA).

L’app VIABUY gratuita permette ai clienti di gestire ogni aspetto del loro conto, dalla visualizzazione del saldo al pagamento di fatture e alla ricarica dei fondi. Aprire un conto VIABUY è facile e richiede solo pochi minuti, senza la necessità di lunghe procedure burocratiche o complesse verifiche di solvibilità o giustificativo di reddito, il che lo rende un’alternativa attraente rispetto a una banca tradizionale.

Aprendo un conto VIABUY, avrai l’opportunità di accedere a un’esperienza di banking innovativa e completa. L’apertura è semplice e veloce: basta cliccare questo link, fornire alcuni dati personali e identificarsi con un documento d’identità. VIABUY Mastercard sarà spedita il giorno lavorativo successivo. Il costo una tantum per l’emissione della carta è di 69,90 euro e la quota annuale per il conto (carta inclusa) è di 19,90 euro.

