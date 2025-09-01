Perché Windows segnala Linux come virus e cosa fare

Basta scaricare una nuova distribuzione Linux, magari per dire addio a Windows 10 prima del suo “pensionamento”, e puntualmente l’antivirus parte con i suoi avvisi: “minaccia rilevata”. Un falso allarme che ormai è diventato routine.

DistroWatch, il sito di riferimento per gli appassionati di Linux, riceve da anni segnalazioni da parte di utenti confusi e preoccupati. I file ISO di Linux, quelli che servono per installare il sistema operativo, vengono spesso identificati come potenziali malware. E non si tratta di un caso isolato: il fenomeno coinvolge diverse distribuzioni e diversi software antivirus.

Perché Windows segnala i file ISO Linux come virus?

La buona notizia, è che nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di falsi positivi. I file ISO Linux contengono codice che modifica il layout del disco, installa un boot loader e interagisce con il kernel. Sono operazioni del tutto normali per un installer, ma che agli occhi di uno scanner antimalware possono sembrare sospette. In pratica, l’antivirus vede un archivio con codice eseguibile e lo interpreta come una potenziale minaccia, anche se non lo è.

Cosa fare se l’antivirus segnala un file ISO Linux

Se si riceve un avviso, in ogni caso non bisogna ignorarlo, piuttosto va verificato.

Scansionare il file con un secondo antivirus per confermare o smentire il rilevamento;

Se anche il secondo scanner segnala la presenza di malware, contattare direttamente gli sviluppatori della distribuzione;

Evitare di segnalare il problema a DistroWatch: il sito non ospita i file ISO e non ha canali diretti con i team di sviluppo.

E se il dubbio persiste, si può sempre provare un’altra distribuzione: il mondo Linux è vasto e variegato.

Windows 10 al capolinea: Linux come alternativa

Con la fine del supporto a Windows 10 prevista per il prossimo mese, molti utenti stanno valutando il passaggio a Linux. Spesso l’antivirus di Windows scambia i file ISO delle distribuzioni Linux per virus. La soluzione è semplice: controllare sempre con più scanner online prima di allarmarsi. Un falso positivo non deve scoraggiare chi vuole migrare verso il pinguino.